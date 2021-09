Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian a félicité dans un message adressé à son homologue libanais, Abdullah Bou Habib la formation du nouveau gouvernement dans ce pays.

Dans ce message, le ministre iranien des Affaires étrangères a considéré la formation du gouvernement libanais comme une étape importante pour surmonter les problèmes et réaliser les vœux de la nation résistante libanaise et a ajouté que « la République islamique d’Iran estime que la paix et la stabilité au Liban ont été réalisées démocratiquement, à l’ombre de l’harmonie et de la cohésion internes et à l’abri des ingérences étrangères ».

« La République islamique d’Iran sera toujours aux côtés du peuple et du gouvernement libanais et, comme par le passé, se déclare prête à un développement global des relations », a ajouté le ministre iranien.

Source: Médias