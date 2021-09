Le mouvement de résistance palestinienne Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé mercredi 22 septembre son refus de participer aux municipales palestiniennes de décembre si le président Mahmoud Abbas ne convoquait pas aussi des élections législatives et présidentielle.

La commission électorale palestinienne a annoncé le week-end dernier la tenue de municipales en décembre en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.

Or mercredi, dans sa première réaction à cette annonce, le Hamas a conditionné sa participation aux municipales à la tenue des législatives et de la présidentielle qui étaient prévues respectivement en mai et en juillet, mais avaient été annulées par le président palestinien Mahmoud Abbas.

« Mépris à l’égard de la situation générale »

« L’annonce par l’Autorité (palestinienne) de la tenue d’élections municipales tient du mépris à l’égard de la situation générale, et nous n’y participerons pas », a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, lors d’une conférence de presse à Gaza.

« La bonne solution est de tenir des élections générales – pour le Conseil national (OLP), le Parlement, la présidence, les mairies et les syndicats – simultanément ou selon un calendrier convenu entre les parties », a ajouté ce cadre du Hamas.

« Si tel est le projet, nous sommes prêts à y participer », a-t-il affirmé.

Craignant sa défaite, M.Abbas a annulé, en avril, les législatives et la présidentielle. Une décision fermement critiqué par le Hamas et les autres factions palestiniennes.

Source: Avec AFP