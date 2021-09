La sortie de crise entre la France et les États-Unis va prendre du « temps » et demander des « actes », a affirmé jeudi 23 septembre le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à son homologue américain Antony Blinken, lors d’un entretien bilatéral à New York.

Le ministre français a « rappelé qu’une première étape avait été franchie lors de l’appel des deux présidents (Joe Biden et Emmanuel Macron mercredi) mais a constaté que la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et requerrait des actes », indique un communiqué de son ministère publié après la rencontre tenue dans les locaux de la mission diplomatique française auprès de l’ONU.

La rencontre, qui a eu lieu dans les locaux de la mission diplomatique française auprès de l’ONU au 44e étage d’un immeuble new-yorkais, a duré environ une heure.

Elle s’est tenue dans la plus grande discrétion, à l’abri des micros et des caméras et la mission a refusé tout commentaire pour savoir si un tête-à-tête était intervenu entre les deux hommes.

Les USA espèrent « un retour à la normale », la France temporise

Depuis le début de la semaine, le ministre français, après des mots très durs à l’égard des Etats-Unis dans la crise des sous-marins australiens, avait jusqu’alors refusé tout entretien bilatéral avec Antony Blinken en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à laquelle les deux responsables participent cette semaine à New York.

Joe Biden et Emmanuel Macron ont tenté mercredi de rétablir une confiance durement éprouvée après l’annonce intempestive d’une alliance stratégique entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, et l’annulation d’un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

Les deux présidents sont convenus que « des consultations ouvertes entre alliés » auraient « permis d’éviter cette situation » et ont annoncé « un processus de consultations approfondies visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance ».

Le président américain a dans la foulée émis l’espoir d’un « retour à la normale ». Mais Paris a visiblement une autre approche du temps de la crise.

Jean-Yves Le Drian est « convenu de maintenir un contact étroit avec Antony Blinken » afin de « restaurer la confiance », ajoute le communiqué français sans plus de précisions.

Source: Avec AFP