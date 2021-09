L’ambassadeur de Chine au Liban, Qian Minjian, a indiqué jeudi que la Chine continuera à soutenir le Liban dans le maintien de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale.

« La Chine fera également des efforts pour accroître la coopération avec le Liban afin d’obtenir davantage de résultats », a dit l’ambassadeur dans un communiqué publié par l’ambassade de Chine au Liban.

Les remarques de M. Qian ont été faites lors de sa rencontre avec le nouveau ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib.

L’ambassadeur chinois a rappelé que cette année marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Liban.

« Les relations entre les deux pays ont connu un développement harmonieux au cours des 50 dernières années », a-t-il dit.

M. Bou Habib a fait l’éloge des relations sino-libanaises, et a exprimé sa gratitude pour le soutien à long terme apporté par la Chine au Liban et ses aspirations à réaliser de nouveaux développements et une coopération entre les deux pays dans les années à venir.

Source: French.xinhuanet