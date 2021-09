Les membres de la conférence générale annuelle du Parti travailliste britannique ont approuvé, le lundi 27 septembre, un décret qui soutient l’utilisation de sanctions contre « Israël » et appelle à la reconnaissance immédiate de l’État de Palestine au cas où il formerait un gouvernement.

La majorité des membres du Parti travailliste ont voté un décret condamnant « la Nakba en cours en Palestine, l’attaque militaire d’Israël contre la mosquée Al-Aqsa, le déplacement délibéré de Sheikh Jarrah et la guerre d’Israël contre Gaza ».

La conférence générale annuelle du parti a salué l’enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de l’occupation israélienne, et les membres ont fait référence à une décision rendue par le Congrès des syndicats en 2020, décrivant l’activité de colonisation comme faisant partie du crime d’apartheid commis par l’occupation en Palestine.

Les membres de la conférence ont appelé à imposer des normes strictes sur les activités commerciales avec l’occupation, qui incluent une interdiction de la vente d’armes britanniques utilisées pour violer les droits de l’homme en Palestine.

La conférence a appelé à interdire le commerce illégal avec les colonies, à se tenir du bon côté de l’histoire, et à reconnaître rapidement l’État de Palestine.

Pour sa part, le président du Forum européen de la communication palestinienne Zaher Berawi a salué le vote, et l’a considéré comme une véritable victoire pour les partisans de la cause palestinienne au sein du parti.

Berawi a estimé le résultat du vote comme une rectification de la politique du parti.

Berawi a révélé des tentatives persistantes du lobby pro-israélien pour perturber le vote et même des tentatives pour empêcher le débat.

Le vote a indiqué la poursuite et le renforcement de l’état de solidarité avec la Palestine au sein du parti, malgré les pressions intenses et les accusations d’antisémitisme à l’encontre des partisans de la Palestine et les détracteurs de l’État occupant ainsi que le limogeage d’un bon nombre d’eux du parti.

Berawi a exprimé son espoir que ce vote inciterait la direction du parti à reconsidérer sa politique vis-à-vis de la question palestinienne, et à se conformer aux exigences des règles du parti et à ne pas les transgresser.

Source: Avec CPI