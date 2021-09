L’armée syrienne poursuit son avancée dans la province de Deraa au sud du pays.

Selon l’agence syrienne officielle Sana, elle a établi plusieurs positions militaires dans le village Maariyat situé au sud-ouest du bassin al-Yarmouk à la frontière avec la Jordanie, aux confins avec le Golan syrien occupé.

Accompagnés par des éléments de la Police militaire russe, les soldats syriens sont aussi entrés, selon la télévision d’information al-Mayadeen, dans la localité Tassil, à l’ouest de Deraa.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de l’arrangement conclu avec les tribus de cette province avec l’assistance de la Russie au début du mois de septembre.

L’accord prévoit l’installation de postes de contrôle militaires à l’intérieur des quartiers de Deraa al-Balad. Les miliciens armés se devraient aussi de livrer les armes en leur possession en échange de quoi leur statut sera réglé. Alors que les récalcitrants seraient expulsés vers la province d’Idleb et les autres régions occupées par les milices syriennes.

L’armée syrienne est entrée le 8 septembre à Deraa al-Balad et a hissé le drapeau national .

Il y a deux jours, les autorités compétentes syriennes ont réglé le statut d’un certain nombre des miliciens armés des villages et des villes de la région du bassin de Yarmouk, dont ceux qui étaient recherchés et les déserteurs du service militaire.

Ces arrangements interviennent sur fond de rapprochement entre Damas et Amman qui ont décidé d’ouvrir le passage frontalier officiel entre leurs deux pays et reprendre l’acheminement des marchandises. Les vols aériens entre des deux pays devraient reprendre le 3 octobre prochain après dix années d’interruption.

Pendant la guerre en Syrie, la Jordanie avait abrité la cellule MOK à partir de laquelle des pays ayant soutenu les groupes armés leur faisaient parvenir l’aide militaire et logistique. C’est à Deraa que le mouvement de contestation contre le pouvoir syrien avait éclaté en 2011.

