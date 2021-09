Sur sa page Twitter, le ministre iranien des affaires étrangères Amir Abdollahian a évoqué la rencontre qu’il a eu, le vendredi 24 septembre, avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, en marge de la 76eme session de l’Assemblée générale des nations unies.

C’était « un entretien constructif et tourné vers l’avenir », l’a-t-il décrit dans son tweet rédigé en Français.

Il y a rapporté aussi avoir « critiqué l’inaction de l’U3 », en allusion à la France, la Grande Bretagne et l’Allemagne, ces trois pays de l’Union européenne qui avaient participé à la conclusion de l’accord nucléaire en 2015.

S’étant engagés à détourner les sanctions américaines qui ont été rétablies lorsque l’ex-président Donald Trump avait retiré son pays de l’accord, en 2018, via le mécanisme Instex, ils n’ont jamais exécuté leurs promesses.

Selon Abdollahiane, « Paris a annoncé son sérieux à revoir et développer ses relations » avec la RII.

« J’ai accueilli et dit : la nouvelle administration en Iran est pragmatique et notre critère est votre action », a conclu le diplomate iranien son tweet.

Entretien constructif & tourné vers l’avenir à NY avec M. Le Drian. J’ai vivement critiqué l’inaction d’UE-3: 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪. Paris a annoncé son sérieux à revoir & développer les relations. J’ai accueilli & dit: La nouvelle adm. en 🇮🇷 est pragmatique & notre critère est votre action. pic.twitter.com/knXPRjJi9Q — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 27, 2021

Au début de ce mois-ci, alors que les négociations peinent à entamer leur 7eme round, le ministre iranien a contacté son homologue français pour lui faire part de la nécessité du retour de l’Europe et des Etats-Unis à l’accord nucléaire.

Il lui a dit que « les Etats-Unis sont responsables en raison de leur retrait de l’accord nucléaire ».

Le 22 septembre, lors d’une rencontre avec un certain nombre de responsables européens , à Bagdad, dont le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, M. Abdollahian avait assuré qu’il n’est pas question pour « le nouveau gouvernement iranien de lier l’économie du pays à l’accord nucléaire. « Les USA se doivent de respecter leurs engagements dans l’accord nucléaire et la résolution 2231 », a-t-il affirmé alors.

Source: Médias