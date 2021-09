Le chef d’Etat-major des armées américaines, le général Mark Milley, a qualifié l’évacuation d’Afghanistan des Américains, des Afghans et des alliés de Kaboul au cours des dernières semaines de « succès logistique mais d’échec stratégique ».

Selon le Wall Street Journal, (traduit par al-Mayadeen en arabe) Milley a livré cette évaluation lors d’une audience controversée au Sénat mardi 28 septembre au cours de laquelle certains républicains ont déclaré qu’il devrait démissionner.

Des membres de la commission sénatoriale des forces armées du Sénat américain l’interrogeaient ainsi que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le commandant du commandement central américain, le général Frank McKenzie, sur le retrait d’Afghanistan.

Les législateurs ont posé des questions sur les recommandations des généraux au président américain Joe Biden sur le nombre de troupes et si la sécurité et le prestige américains avaient été affectés par le départ d’Afghanistan, en particulier à la lumière de la manière dont ce départ s’était produit.

Le général Milley et d’autres ont défendu le retrait des troupes américaines d’Afghanistan le mois dernier, tout en reconnaissant que l’opération ne s’était pas déroulée comme prévu. Milley et McKenzie ont déclaré qu’ils auraient préféré garder des milliers de soldats américains dans le pays jusqu’aux derniers jours de la guerre.

Le général Milley, le plus haut responsable du Pentagone, a fait une évaluation très critique de l’effort américain : « D’un point de vue opérationnel et tactique, [l’évacuation] a été un succès stratégique, la guerre a été perdue. L’ennemi est à Kaboul. C’était un succès logistique, mais un échec stratégique », a-t-il déclaré à propos du retrait.

Le président Biden a quant a lui qualifié le retrait de « succès extraordinaire » et a défendu la décision de mettre fin à la guerre comme un choix entre le retrait ou l’envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan et le laisser encore de nombreuses années après un conflit de 20 ans.

Source: Médias