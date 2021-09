La vice-présidente américaine Kamala Harris a mis en colère les partisans d’Israël en admettant lors d’une visite universitaire qu’une étudiante puisse accuser l’entité sioniste d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens.

Selon le quotidien britannique Daily Mail, (cité par al-Mayadeen Tv), Mme Harris avait fait une visite surprise, le mardi 28 septembre, à la classe de sciences politiques de l’Université George Mason en Virginie du Nord, pour y encourager l’inscription des électeurs et discuter des droits de vote.

Après son allocution, elle répondait aux questions des étudiants, lorsque l’une d’entre eux a exprimé ses inquiétudes concernant le soutien financier et militaire des États-Unis à Israël et à l’Arabie saoudite.

« Je vois qu’au cours de l’été, il y a eu des protestations et des manifestations avec des chiffres astronomiques aux côtés de la Palestine, mais il y a seulement quelques jours, des fonds ont été alloués pour continuer à soutenir Israël, ce qui me fait mal au cœur, car il s’agit d’un génocide ethnique et d’un déplacement des gens, la même chose qui s’est produite en Amérique, et je suis sûr que vous en êtes consciente », a d6fendu l’étudiante.

et Harris a hoché la tête.

Le Jeudi 23 septembre dernier, la Chambre des représentants des États-Unis avait adopté à une écrasante majorité un projet de loi visant à envoyer 1 milliard de dollars à ‘Israël’ pour le système de défense Dôme d’acier, une mesure à laquelle s’était fortement opposé un groupe de législateurs démocrates de gauche, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

L’étudiante a estimé qu’il aurait été préférable que les États-Unis dépensent ce financement pour aider les Américains qui souffrent des coûts du logement et des soins de santé, plutôt que d’encourager ‘Israël’ et de soutenir l’Arabie saoudite.

L’étudiante a déclaré qu’elle ressentait le besoin de soulever le problème, en disant: « Cela affecte ma vie et les personnes qui m’intéressent vraiment. »

Harris a répondu qu’elle était contente que l’étudiante ait soulevé la question.

« Il s’agit du fait que votre voix, votre vision, votre expérience et votre vérité ne doivent pas être supprimées et doivent être entendues, n’est-ce pas ? Et c’est l’une des choses pour lesquelles nous nous battons dans une démocratie, n’est-ce pas ? », a-t-elle déclaré.

Harris a clairement indiqué que l’unité ne devrait jamais se faire au prix de la suppression des opinions des autres.

« Sinon ce n’en est pas une. La vraie unité est que tout le monde dans la pièce ait sa propre voix. »

Elle a ajouté : « Ce que vous faites valoir à propos de la politique au Moyen-Orient et de la politique étrangère, c’est que nous avons toujours des débats sains dans notre pays sur ce qui est la bonne voie, et aucune voix à ce sujet ne devrait être supprimée. »

Or, cette conversation a suscité des critiques de la part des républicains et des partisans d' »Israël », dont celle du porte-parole du sénateur Ted Cruz, Steve Guest qui a qualifié l’interaction dans un tweet d' »incroyable ».

