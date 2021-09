Le commandant de la Force terrestre du Corps des gardiens de la Révolution islamique a recommandé aux responsables de l’Irak et du Kurdistan irakien d’expulser les éléments des groupes terroristes du nord irakien.

Le général Mohammad Paakpour a déclaré, le mercredi 29 septembre, que des groupes terroristes et antirévolutionnaires avaient mis en place des sièges au Kurdistan irakien.

« Nous avons déjà annoncé que cette situation était inadmissible et que nous y réagirons d’une manière foudroyante », a déclaré le général Paakpour. « Sans quoi, nous détruirons leurs sièges et bases », a-t-il martelé.

« Nos capacités militaires actuelles nous permettent de lutter contre toute menace », a encore précisé le général Paakpour.

La République islamique d’Iran affronte les terroristes et les éléments qui perturbent sa sécurité nationale, sans excuses diplomatiques, et elle les frappe préventivement à l’extérieur de ses frontières.

Jeudi 9 septembre à l’aube, plusieurs sièges du groupuscule terroriste du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) ont été la cible de tirs des forces de la Résistance.

Dans un communiqué, le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé l’attaque coordonnée des forces de la Résistance contre le siège et la réunion des dirigeants des groupes terroristes dans la région du Kurdistan.

« Le CGRI a riposté à l’envoi de nombreuses équipes terroristes visant à créer l’insécurité, à commettre des actes de sabotage et à priver de sécurité les habitants braves des provinces de l’Azerbaïdjan de l’Ouest, du Kurdistan et de Kermanchah », peut-on lire dans le communiqué.

Dans le cadre de cette opération couronnée de succès, des zones de la région du Kurdistan irakien ont été la cible d’attaques de drones et de lourds dégâts ont été imposés aux terroristes.

Le site Internet Kurdistan Media, proche de l’un des groupes terroristes, a confirmé les lourds dommages subis par ses agents, sans manquer de préciser que des coups sévères ont été infligés aux mercenaires du Parti démocratique depuis le sol et les airs.

De son côté, Rudaw TV a rapporté que les attaques ont été menées de manière précise et qu’aucun civil n’a été blessé.

Avant de nettoyer la région de la présence des terroristes, le général de brigade Paakpour, commandant de la Force terrestre du CGRI, avait appelé les dirigeants de la région du Kurdistan à s’appuyer sur le bon voisinage et les bonnes relations bilatérales pour empêcher les groupes dissidents de contourner la frontière iranienne.

Avant l’opération, la République islamique d’Iran, par le biais de consultations diplomatiques, a demandé aux responsables gouvernementaux à Bagdad d’expulser les groupes terroristes de la zone sous leur contrôle ; Ali Chamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, lors d’une réunion avec le ministre irakien des Affaires étrangères, a clairement informé les Irakiens des demandes explicites de l’Iran et de la nature de la réaction de Téhéran.

Avant toute action militaire, l’Iran a donné les avertissements et les recommandations nécessaires aux autorités irakiennes et à la région du Kurdistan, à la fois dans la récente opération et dans celle de 2018.

Source: Avec PressTV