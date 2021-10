La vice-présidente américaine Kamala Harris a suscité la colère du Lobby sioniste aux USA, après qu’elle n’a pas réagi aux propos d’une étudiante qui a accusé ‘Israël’ de génocide.

Lors d’une conférence sur le droit de vote donnée devant une classe de l’Université George Mason en Virginie mercredi 29 septembre, Mme Harris a répondu aux questions des étudiants, dont l’une a affirmé : « Des fonds ont été alloués pour continuer à soutenir Israël, ce qui me fait mal au cœur, car il mène un génocide ethnique (…) la même chose qui s’est produite en Amérique – et je suis sûre que vous êtes au courant de cela », a-t-elle déclaré, rapporte les médias israéliens.

L’étudiante faisait référence à l’approbation la semaine dernière par la Chambre des représentants d’une enveloppe d’un milliard de dollars pour le système israélien de défense antimissile Dôme de fer.

« Je sens juste que je dois soulever cette question parce qu’elle affecte ma vie et les personnes auxquelles je tiens vraiment… », a conclu l’étudiante.

Suite à cette intervention, Kamala Harris a répondu : « Je suis heureuse que vous l’ayez fait. Et encore une fois, il s’agit du fait que votre voix, votre perspective, votre expérience, votre vérité ne doivent pas être supprimées et qu’elles doivent être entendues. Et l’une des choses pour lesquelles nous nous battons dans une démocratie, c’est qu’une démocratie est plus forte lorsque tout le monde participe ».

Elle a ensuite affirmé : « Le point que vous soulevez concerne la politique du Moyen-Orient, la politique étrangère, et nous avons encore des débats sains dans notre pays sur ce qui doit être la bonne marche à suivre, et personne ne devrait avoir sa voix supprimée sur cette question. »

Deux groupes sionistes ont déclaré que les adjoints de Harris les avaient contactés pour les assurer des positions pro-israéliennes de la vice-présidente.