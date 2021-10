Les exercices militaires Fatehan Kheybar de la force terrestre de l’armée de la RII ont commencé Le vendredi 1er octobre dans la zone générale de nord-ouest du pays, près de l’Azerbaïdjan. Des bataillons blindés et des unités d’artillerie, de drones, de guerre électronique et de stratégie offensive, soutenus par la force héliportée de l’armée ont participé aux exercices militaires baptisés Fatehan-e Kheybar [qui veut dire littéralement les conquérants de Kheybar, faisant référence à la bataille de Khaybar, une bataille au cours de laquelle l’Imam Ali (psl) a combattu les Juifs séditionnistes. Une autre information fait état des consultations militaires entre l’Iran et l’Arménie, cette dernière ayant réitéré le rôle important de l’Iran pour assurer la sécurité de la région.

Le général de brigade Ali Hajiloo, commandant de la zone nord-ouest de l’armée de terre iranienne a déclaré: « En moins de 48 heures, nous avons pu transférer des troupes et du matériel militaires du nord-ouest du pays vers la zone d’entraînement de l’exercice de Fatehan Kheybar et mener l’exercice avec succès ».

Il a poursuivi : « L’exercice a été mené avec succès en impliquant des principales unités de combat du nord-ouest du pays, notamment l’unité de drone de l’armée de terre de la RII, l’Aviation de la Force terrestre de l’armée iranienne ainsi que des unités de combat basées à Qazvin, Markazi, Téhéran.

Il a noté : « Les exercices sont généralement une étape complémentaire des formations militaires des forces. L’armée de terre de la RII met constamment à jour ses équipement et développe ses connaissances militaires, donc Il est nécessaire de tester l’efficacité de ces mises à jour sur le terrain dans différents exercices ».

Le général de brigade Amir Hajiloo a poursuivi : « Nous menons l’exercice selon les ordres que nous recevons de la hiérarchie de commandement et en différents points ».

Selon les médias arméniens, Arshak Karapetyan le ministre arménien de la Défense a accueilli le vendredi 1er octobre Abbas Badakhshan Zohori l’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Arménie et le colonel Bahman Sadeghin attaché militaire de l’ambassade iranienne.

Lors de la rencontre, effectuée dans le complexe administratif du ministère arménien de la Défense, le ministre arménien de la Défense a brossé un tableau des développements de la situation dans la région a souligné le rôle de l’Iran dans la garantie de la sécurité régionale.

Les deux parties ont également discuté de l’approfondissement de la coopération entre l’Arménie et l’Iran et d’autres questions liées aux problèmes régionaux.

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Arménie a également rencontré mercredi 29 septembre le vice-Premier ministre arménien Souren Papikian.

Au cours de cette rencontre, M. Papikian a salué les positions de l’Iran sur l’établissement de la stabilité et de la paix dans la région, notant que le programme de paix pourrait être mis en œuvre dans un sens multilatéral.

Pour sa part l’ambassadeur d’Iran en Arménie a également félicité M. Papikian pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre, souhaitant l’accroissement des échanges commerciaux et le développement des relations entre les deux pays.

Au cours de la réunion du cabinet du pays tenue le mercredi 29 septembre le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a évoqué l’approfondissement des liens avec les pays voisins, dont l’Iran, la Géorgie et la Russie.

Nikol Pashinyan a récemment déclaré que l’approfondissement des relations avec l’Iran serait l’une des démarches importantes de la politique étrangère de son gouvernement.

L’Azerbaïdjan, qu’une guerre de six semaines a opposé à l’Arménie en septembre 2020, s’est armé sans compter ces dernières années, notamment auprès de l’entité sioniste.

Après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre Erevan et Bakou, Téhéran avait exigé en novembre 2020 le retrait de cette zone de «tous les combattants étrangers», notamment les takfiristes.

Source: Avec PressTV