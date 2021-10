Les médias ont diffusé, dimanche 3 octobre, une vidéo montrant pour la première fois un certain nombre de prisonniers qui ont réussi à s’échapper, le 6 septembre, de la prison israélienne ultra-sécurisée de Gilboa via un tunnel souterrain, avant que les forces d’occupation israéliennes ne les arrêtent à nouveau après deux semaines.

Un enregistrement de vidéosurveillance montrent les prisonniers Zakaria al-Zubaidi, Ayham Kamamji, Yaaqoub Qadiri et Mounadel Nafeat, lors de leur arrivée à la mosquée du village de Na’oura, dans les territoires palestiniens occupés en 1948, après leur évasion de Gilboa.

🇵🇸#Palestine || A CCTV record shows the moment when the six Palestinian prisoners entered a mosque in Al Na’oura village in the 1948-occupied Palestinian territories, after they escaped from Gilboa Prison. pic.twitter.com/fKykjYRKPy

