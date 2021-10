Les Etats-Unis devraient cesser de soutenir les forces séparatistes recherchant « l’indépendance de Taiwan » et prendre des mesures concrètes pour maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, a déclaré lundi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La porte-parole Hua Chunying a fait ces remarques en réponse à une question sur une déclaration en la matière de Ned Price, porte-parole du département d’Etat américain.

Selon Mme Hua, Taiwan est une partie inséparable de la Chine, et il n’appartient pas aux Etats-Unis de faire des remarques irresponsables. Les remarques américaines connexes ont gravement violé le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains, envoyant des signaux extrêmement erronés et irresponsables.

Source: French.xinhuanet