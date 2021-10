L’Azerbaïdjan a fermé une mosquée liée au guide suprême de l’Iran, a annoncé mardi 5 octobre l’agence de presse iranienne Tasnim, à la suite des manœuvres militaires de l’armée iranienne près de sa frontière, dénoncées par Bakou.

« La mosquée et le bureau de représentation de Sayed Ali Akbar Ojaghnéjad, représentant du guide suprême Sayed Ali Khamenei à Bakou, ont été scellés et fermés aujourd’hui, sur ordre des autorités de la République d’Azerbaïdjan », a annoncé l’agence, sans donner plus de précision.

Le représentant iranien du guide suprême, M. Ojaghnéjad, occupait ce poste depuis 1996, selon son site internet. Le bureau de représentation se situe à l’intérieur de la mosquée.

Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de l’Intérieur, Eskhan Zahidov, a justifié dans un communiqué cette fermeture par la « hausse récente des cas de COVID-19. C’est pour cela que son fonctionnement […] a été suspendu temporairement. »

L’ambassade de l’Iran à Bakou a déclaré dans un communiqué « s’être mobilisée immédiatement et suivre l’affaire afin de demander les explications pour cette action menée sans avertissement. »

Depuis la mi-septembre, la tension est vive entre les deux voisins qui partagent une frontière commune de 700 km.

Les forces terrestres iraniennes ont lancé vendredi des exercices militaires dans le nord-ouest du pays, près de cette frontière, selon des images diffusées lundi à la télévision publique, après des préparatifs commencés quelques jours auparavant.

Lundi, le commandant de l’Armée terrestre iranienne, le général de brigade Kioumars Heydari, a prévenu que l’Iran s’opposait à la présence « d’éléments du régime sioniste […] dans la région », faisant allusion à la présence des forces sionistes en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan, qu’une guerre de six semaines a opposé à l’Arménie en septembre 2020, s’est largement armé ces dernières années, notamment auprès de l’entité sioniste.

Autre signe de tension entre Bakou et Téhéran : la décision de l’Azerbaïdjan d’imposer dès mi-septembre des taxes douanières aux camions iraniens traversant son territoire pour se rendre en Arménie.

Afin de contourner l’Azerbaïdjan, le ministère iranien des Routes a annoncé lundi l’envoi d’une délégation à Erevan pour « discuter de l’achèvement de la route Tatev » qui relie directement l’Iran à l’Arménie et qui est « stratégique » pour l’Iran.

Bakou « contrôle actuellement 20 km de cette route de 400 km qui s’étend de Norduz (en Iran) à Erevan », affirme-t-il dans un communiqué. L’Iran est « prêt à achever dès que possible la partie restante de la route. »

Source: Avec AFP