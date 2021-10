Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a déclaré que le Hezbollah n’acceptera en aucun cas et de la part de personne un diktat qui puisse consolider le projet dans la région.

« Nous n’acceptons que d’être forts et prêts à relever tous les défis aux niveaux militaire, culturel, économique, social et moral », a-t-il ajouté devant un parterre de religieux libanais, sunnites et chiites, de l’Assemblée des Oulémas musulmans, lors d’une rencontre organisée mardi 5 octobre.

Cheikh Qassem a dit dans son discours:

« La résistance et le Liban ont gagné deux choses principales: la formation du gouvernement et l’affaiblissement du blocus américain. Dès le début, nous avions dit qu’il faut qu’il y ait un gouvernement au Liban pour gérer la situation, pour éviter le chaos. Raison pour laquelle nous avons fourni toutes les facilités nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous considérons que sa formation, même si elle est arrivée tardivement, est une victoire pour la résistance et pour le Liban ».

Il a poursuivi son allocution sur l’embargo américain imposé au Liban.

« Il en est de même pour le blocus américain contre le Liban qui a été brisé, pour la première fois, de manière flagrante, grâce à la position ferme et courageuse du Hezbollah et à tous les partisans de l’indépendance du Liban, et de la fierté de sa résistance. Le processus historique qui a conduit à l’introduction du carburant iranien au Liban d’une manière a surpris les ennemis et fait le bonheur des frères et amis. Les USA ont alors été contraints de modifier certains de leurs plans pour contrer ce défi ».

Cheikh Qassem a souligné que « les USA œuvrent pour leurs intérêts d’une façon immorale et inhumaine ».

« Il vous suffit d’entendre les Américains quand ils disent que leurs intérêts au Liban sont dans telle et telle chose. Cela signifie qu’ils ne travaillent pas en faveur de la vérité et de la justice. Ils travaillent pour leurs intérêts même si cela conduit au meurtre d’enfants, de femmes et de personnes âgées, comme nous avons vu en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen et dans d’autres endroits du monde ».

Le numéro deux du Hezbollah a conclu sur les objectifs du Hezbollah.

« Il est de notre droit d’avoir recours à tous les moyens légitimes pour parvenir à un résultat positif, vu que notre objectif est la liberté, l’indépendance et la libération. Nous n’accepterons aucun diktat de qui que ce soit qui mène à la consolidation du projet israélien dans la région, à mettre en cause notre indépendance, notre liberté ou notre confrontation avec l’occupation. Aucune agression de qui que ce soit ne passera sans riposte. Nous n’acceptons que d’être forts et prêts à relever tous les défis à tous les niveaux militaire, culturel, économique, social et moral ».

Source: AlManar