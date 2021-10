Selon le journaliste Yossi Bloom Halevi du quotidien israélien Maariv, les évaluations sécuritaires les plus pessimistes estiment qu’il y a environ 250 000 missiles de différents types dirigés aujourd’hui contre « Israël ». Ils seraient détenus par l’Iran et les organisations qui gravitent autour de son orbite.

Et en cas de guerre, prédit-il, environ 3 000 missiles seraient lancés quotidiennement contre les villes, les colonies, les aéroports militaires, les ports maritimes, les principaux réseaux routiers, les systèmes de contrôle et les bases militaires. Et contre les depots de munitions d’urgence appartenant à l’armée de terre, sur lesquelles l’armée s’appuiera entièrement dans les combats.

Selon le journaliste, une attaque majeure contre l’Iran conduira à une contre-attaque dévastatrice qui causera des pertes israéliennes considérables et déclenchera une guerre de grande envergure, conduisant à une scénario d’horreur est pleinement attendu.

Source: Médias