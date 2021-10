Alors que le Liban fait face à une pénurie de carburant, un important incendie s’est déclaré ce lundi 11 octobre dans l’un des réservoirs de la raffinerie de Zahrani, dans le sud du pays. Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour le maîtriser.

Selon un porte-parole de l’armée libanaise, il y avait du benzène dans le réservoir qui a brûlé.

Les causes de l’incendie n’ont pas encore été élucidées et une enquête a été ouverte. « Une explosion a été entendue vers 7:30 du matin , suivie par un incendie », a rapporté le quotidien libanais al-Akhbar. Selon lequel « des ouvriers ont constaté une fuite du réservoir qui contient de l’essence et ils se sont mis aujourd’hui à le réparer ».

Selon le ministre libanais de l’Énergie Walid Fayyad, les premières données font état de friction durant l’opération de transport.

« Les pertes de l’incendie sont de l’ordre de 250.000 litres d’essence », a-t-il précisé.

L’incendie survient après une coupure d’électricité qui a plongé le pays dans le noir samedi 9 octobre. Alors, deux grandes centrales ont été mises à l’arrêt en raison du manque de carburant. L’électricité a pourtant été rétablie dimanche après avoir reçu une importante quantité de mazout de la part de l’armée libanaise.

Le ministère de l’Énergie n’a reçu l’accord de la Banque centrale du Liban pour un crédit de 100 millions de dollars destinés à l’approvisionnement en pétrole qu’après cette coupure de moins de 24 heures.

