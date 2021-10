Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « l’actuel juge chargé de l’enquête du Port de Beyrouth n’a pas profité des erreurs de son prédécesseur, mais il est également allé à la discrimination et à la politisation de l’enquête ».

S’exprimant au cours d’une allocution télévisée retransmise en direct sur la chaine satellitaire libanaise alManar que « la responsabilité des juges est plus importante que celle des présidents, des premiers ministres, des ministres et députés, car ce sont eux qui ont donné les autorisations au cargo chargé de nitrate d’ammonium de le décharger au port de Beyrouth ».

Sur le dossier du diesel iranien, sayyed Hassan Nasrallah a souligné que « nous avons actuellement décidé d’accorder la priorité au diesel, en raison de sa nécessité avec l’arrivée de l’hiver, et donc nous avons reporté l’importation de l’essence ».

Et de rappeler : « nous ne voulons pas concurrencer les sociétés pétrolifères et encore moins les stations d’essence, mais nous avons plutôt répondu aux besoins nécessaires de la population en termes de pénurie en diesel »

Son éminence a précisé que « la deuxième phase de distribution du diesel iranien du gazole débutera en novembre sous le titre assurer le chauffage pour les familles pour faire face à l’hiver qui est aux portes ».

Concernant la question de l’électricité, le SG du Hezbollah a exhorté le « gouvernement de répondre à l’offre faite par le ministre iranien des Affaires étrangères pour résoudre le problème de l’électricité au Liban » ajoutant que « le gouvernement aurait dû tenir une séance exceptionnelle voire d’urgence pour trouver une solution définitive au dossier de l’électricité ».

Et de souligner : » Je crains qu’à travers l’effondrement du secteur de l’électricité on cherche à justifier l’option de sa privatisation ».

Pour ce qui est des législatives, son éminence a insisté « pour que les élections législatives au Liban se tiennent à temps dans leur délai constitutionnel » soulignant que « nous n’avons aucune indication qu’un parti au Liban souhaite reporter ou saboter les élections législatives ».

Il a estimé que « le droit de vote pour les expatriés libanais est légitime, sauf que compte tenu des sanctions imposées à notre égard, nos électeurs expatriés ne pourront pas voter, et donc le vote des expatriés souffrira de représentativité légitime, malgré cela, nous sommes prêts à sacrifier le vote de nos électeurs expatriés pour l’intérêt général des libanais expatriés. Par conséquent, nous soutenons le droit de vote des expatriés libanais ».

PRINCIPAUX POINTS DE SON DISCOURS:

1-Elections législatives

Les législatives se tiendront à leur date constitutionnelle et nous insistons à leur tenue, nous n’avons aucune indication qu’un parti au Liban souhaite reporter ou saboter les élections législatives.

Quant au droit de vote pour les expatriés libanais est légitime, sauf que compte tenu des sanctions imposés à notre égard, nos électeurs expatriés ne pourront pas voter, et donc le vote des expatriés souffrira de représentativité légitime, malgré cela, nous sommes prêts à sacrifier le vote de nos électeurs expatriés pour l’intérêt général des libanais expatriés. Par conséquent, nous soutenons le droit de vote des expatriés libanais

Ce dossier est donc clos et j’appelle tous les électeurs expatriés d’enregistrer leur nom pour pouvoir participer à ce vote.

Concernant le droit de vote à 18 ans, je rappelle que le Hezbollah a présenté un projet de loi en 1989 pour modifier le droit de vote des 21 ans et permettre aux 18 ans de voter, sauf qu’au sein du parlement le projet a été ajourné. Sachant que nous avons travaillé sur ce droit de vote à 18 ans, en tant que bloc parlementaire avec acharnement, ainsi en 2009 nous avons relancé le projet, et de même en 2010, à cette époque seulement 34 députés ont voté pour. Or, le plus étrange c’est que toutes les forces soutiennent haut et fort ce droit de vote à 18 ans, et quand le projet de loi est soumis au parlement il s’écroule.

Nous réitérons notre soutien à ce droit de vote à 18 ans, car ces jeunes de 18 ans ont le droit de participer à des élections afin d’exprimer leur opinion, il est injuste de priver les jeunes de 18 ans de voter pour des raisons partisanes ou confessionnelles.

Pour le mégacentre, nous sommes pour, tout autant pour la carte magnétique nous sommes avec toutes les mesures qui facilitent le processus électoral.

2-l’électricité :

Ces derniers jours, le Liban se noyait dans un sentiment de désarroi apocalyptique : les libanais étaient menacés de plonger dans le noir, sauves par l’armée libanaise qui a proposé une solution temporaire en offrant son stock de diesel. Or, il incombe au gouvernement d’assumer ses responsabilités en travaillant jour et nuit pour empêcher le pays de plonger dans le noiret non de lui trouver des solutions temporaires. Au lieu de se mobiliser, les responsables politiques se sont jetés des accusations réciproques pour fuir leurs responsabilités. Pire, ils se sont lancés des insultes qui ne servent à rien.

Nous exhortons le gouvernement de trouver une solution définitive, et ce ne sont pas les propositions de solutions qui manquent, que ce soit de l’ouest ou de l’est, alors osez prendre des actions. Pour rappel, une somme d’argent a été offerte au Liban, pourquoi ne pas l’utiliser pour construire des centrales électriques, à moins qu’il y ait un veto US, si tel est le cas dites-le, pour que les gens puissent savoir qui les force à vivre dans le noir.

En Irak, il y a des problèmes d’électricité, et je sais que quand l’Irak s’est adressé aux européens pour les résoudre, le veto américain est tombé sur leur tête.

A tous ceux qui estiment que les USA sont leurs allies, voire leurs amis, les garants des droits de l’homme, demandez-leur des exceptions sur la base de cette amitié. Demandez-leur de lever leur veto afin de pouvoir assurer l’électricité aux libanais.

Un des responsables libanais a dit au ministre iranien des affaires étrangères de demander des exceptions aux usa parce qu’il n’ose pas demander directement aux usa ce genre d’exceptions !

Sur ce, nous demandons le gouvernement de tenir une séance urgente pour régler ce dossier de manière décisive.

Permettez-moi, et pour la première fois j’évoque ce point à savoir : Je crains qu’à travers l’effondrement du secteur de l’électricité on cherche à justifier l’option de sa privatisation.

3- le diesel et l’essence iraniens :

J’appelle les forces politiques adverses d’aller demander du diésel et de l’essence de leurs amis soit, les USA. Nous, on a que l’Iran et la Syrie comme amis , alors que vous bénéficiez de beaucoup d’amis, pourquoi vous n’avez pas levé le petit doigt , vous vous êtes contentées de regarder, allez chercher de l’essence pour vos gens si vous ne voulez pas faire profiter tout le peuple libanais comme nous l’avons fait, vous n’êtes pas obligé de faire comme nous, gardez ce diésel et cet essence pour vos gens, nous n’avons aucune objection, et cela ne nous gênera point mais déployez des efforts pour en chercher , enterrer vos rancunes et vos manigances, au lieu de perdre votre temps à critiquer.

Pour ce qui est de la distribution du diesel iranien, nous sommes toujours à la phase première du transit du diesel vers le Liban, elle se poursuivra jusqu’à fin octobre.

Et donc durant cette phase, nous avons distribué gratuitement les parts de diesel aux cas les plus sensibles et urgents, soit les hôpitaux publics, les maisons de retraite, les orphelinats, les puits d’eau soumis aux municipalités et nous avons bien souligner que nous ne voulons pas entrer en compétition avec les sociétés pétrolifères et les stations d’essence.

Nous allons poursuivre ainsi, jusqu’à fin octobre, or nous allons renouveler ce don pour un autre mois, a tous les hôpitaux, les orphelinats, les maisons de retraites, les puits d’eau municipales, les pompiers, les ambulanciers de la Croix-Rouge etc.

Aussi, pour ce qui est de la vente de diesel aux particuliers comme les propriétaires des moteurs, les agriculteurs, les hôpitaux prives, les usines, les industries etc nous avons ajouté les pêcheurs.

A partir de la deuxième phase de distribution du diesel iranien, soit jusqu’à fin novembre, nous avons pris en considération la question du chauffage des familles. Mais il faut respecter les ma3ayyires. Ce dossier il faut l’étudier avec minutie. Et donc si durant la première phase les propriétaires des moteurs bénéficiaient de la plus grande portion, avec l’arrivée de l’hiver, nous allons prendre en considération la question du chauffage.

Dans ce dossier, compte tenu des demandes qui nous sommes parvenues de toutes les régions du Liban, et qui dépassaient de loin nos attentes, nous estimons que la demande en diesel sera triple. Nous allons donc nous concentrer sur le diesel, car la question de l’essence a été plus ou moins réglée, puisqu’avec la levée du soutien de la banque centrale sur le tarif de l’essence, les interminables files d’attente face aux stations d’essence ont disparu.

Des voix se sont élevées appelant l’état d’aller lui-même chercher le diesel de l’Iran, par dieu, c’est ce que nous ne cessons de demandons. Nous sommes prêts à offrir toute aide pour ce faire, aider-nous à ne pas « violer » la souveraineté comme certains se vantent de nous en accuser.

4- l’explosion du port de Beyrouth :

Je vous le dis en toute franchise que si les familles des martyrs abandonnent l’enquête et bien sachez que nous ne l’abandonnerons pas, car nous avons été profondément léser par cette explosion, nous exigeons la vérité nous voulons que l’enquête se poursuivre pour parvenir à la vérité et la justice.

Le juge précédent était partisan et a démissionné, l’actuel juge chargé de l’enquête du Port de Beyrouth n’a pas profité des erreurs de son prédécesseur, mais il est également allé à la discrimination et à la politisation de l’enquête. Si vous croyez qu’avec ce juge vous parviendrez à la vérité, vous ne l’aurez pas, car ce juge a politisé l’enquête.

Pour preuves, et surtout ne m’accusez d’ingérence dans l’enquête, car il y a des questions légitimes qui exigent des réponses de la part de ce juge.

Depuis l’arrivée de ce cargo chargé de nitrate jusqu’à l’explosion du port, deux présidents de la république se sont succédés, pourquoi ne les as-tu pas convoqués ? pourquoi tu ne t’es pas rendu au palais présidentiel pour interroger le président Aoun, après avoir annoncé sa disposition totale d’être interrogé ?

De même, as-tu convoqué les premiers ministres précédents, pourquoi as-tu convoqué le premier ministre Diab et pas ceux qui l’ont précédé ? et pourquoi tu as omis de convoquer les ministres actuels et tu t’es contenté de convoquer les ministres précédents, contrairement à la procédure que tu avais suivi avec le premier ministre Diab ?

Pourquoi n’as-tu pas convoqué les anciens ministres de la Défense ? de la Justice ? quid les anciens cadres militaires ? tu choisis qui tu vas interroger et qui non, sans aucune référence légitime ? où est donc l’objectivité dans ton enquête ? nous t’avons prévenu de ne pas prendre parti, nous t’avons exhorté de rester impartial ?

Il est primordial d’informer les parents des martyrs et c’est leur droit de savoir : qui a permis au cargo chargé de nitrate de rentrer dans le port de Beyrouth ? qui l’a laissé dans le port ? qui a ordonné son déchargement ?

A toutes ces questions tu n’as pas présenté aucune réponse. Au contraire, tu te caches derrière une seule accusation, la négligence au travail !!! oui il y a négligence mais ce qui est passé est une catastrophe qui ne peut se réduire à la négligence et donc il faut apporter des réponses. A ce titre, les juges ont des responsabilités plus importantes que les premiers ministres, que les ministres qui étaient au courant de ce cargo chargé de nitrate, car ce sont eux qui ont autorisé l’entrée de ce cargo. Or pourquoi tu ne les as pas interrogés ? La loi dit que les juges doivent comparaitre devant le Haut conseil de justice, tout comme les ministres et les premiers ministres, alors comment as-tu décidé d’émettre des décisions d’arrestation, puis d’emprisonnement contre les ministres et pas contre les juges ??

Nous estimons que ce qui se passe dans le processus d’enquête de l’explosion du port est très, très, très, très, très, très, dangereux, jusqu’à la fin du souffle, car ce genre d’enquête ne mènera à aucune vérité et aura des répercussions sur l’avenir du pays. Je demande au Haut-Conseil de Justice de se saisir de l’affaire, a défaut, que le gouvernement saisisse cette affaire.

En conclusion, deux points : l’explosion de Qandouz, en Afghanistan qui a provoqué des dizaines de martyrs et de blessés, ce genre d’attentats est pénible pour tous musulmans et non musulmans et nous partageons la peine des parents des martyrs.

Daech a commis cet attentat car elle l’a revendiqué, et j’espère que les médias puissent qualifier Daech de wahhabite- takfiriste, car cette organisation porte la pensée wahhabite qui annule l’autre et ne reconnait pas le droit à la différence.

Auparavant, j’ai mis en garde contre les tentatives américaines de transporter Daech de la Syrie vers l’Afghanistan, et le ministre des Aff. étrangères turc l’a dit, or pourquoi les USA ont fait cela ?

Le retrait des usa était accompagné de préparatifs contre l’Afghanistan, il s’agit de provoquer une guerre civile, une guerre confessionnelle, les usa sont responsables de la présence de Daech en Afghanistan pour saboter le pays, et donc on comprend pourquoi Daech a fait exploser une mosquée chiite.

Deuxième point, j’aimerai évoquer le palestinien Nizar Banat, un intellectuel qui a été saisi par un appareil sécuritaire palestinien, tenu en détention puis torturé au point de provoquer sa mort.

Il est de mon devoir de m’incliner face à ce martyr qui était un philosophe, sachant que j’avais l’occasion d’écouter ses séances enregistrées sur You TUBE que les frères me faisaient parvenir car pour des raisons de sécurité je ne peux pas ouvrir internet.

Cette personnalité était courageuse, vraie, ambitieuse, intelligente, combative jusqu’au martyre et donc il convient d’exiger que justice soit rendue pour cet homme qui est tombé en martyr.

Enfin, dans quelques jours nous allons célébrer la naissance du prophète Mohammad (P), or durant les années précédentes, le peuple yéménite nous surprend par sa fougue pour célébrer cette commémoration bénie, malgré la guerre, la faim, l’embargo, des foules massives occupent toutes les ruelles, les rues, les villes au Yémen. Comment il fait ? c’est incroyable .. Alors que dans d’autres pays arabes et musulmans, la célébration de cette occasion reste timide, comparée aux conditions du peuple yéménite.

Certains ont argué que célébrer l’anniversaire du prophète Mohammad (P) est une forme d’hérésie. Cela est injuste. Cette année nous comptons célébrer cette occasion et donc j’appelle à une large participation à cette commémoration.

Source: Al-Manar