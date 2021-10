Le porte-parole de l’armée de Sanaa a présenté ce mardi 12 octobre un exposé sur les détails des dernières opérations de la bataille L’aube de la victoire, effectuée dans le gouvernorat de Ma’rib.

Lors d’une conférence de presse, le général Yahya Sarii (Saree) a annoncé la libération d’une zone totale de 600 kilomètres carrés, indiquant que le plan de libération de nouvelles zones dans le gouvernorat de Ma’rib nécessitait d’attaquer l’ennemi à partir de plusieurs voies.

« les forces armées yéménites se trouvent aujourd’hui aux périphéries de la ville de Ma’rib, de plusieurs côtés, après avoir libéré les régions géographiques situées entre la zone conquise dans le cadre de l’opération Force extrême et jusqu’aux périphéries de la ville de Ma’rib », a-t-il souligné. L’opération précédente Force extrême avait permis de libérer 1.600 km2.

Appuyant ses propos en exposant sur une carte géographique les zones conquises, il a indiqué que les forces armées yéménites sont désormais présentes sur le côté nord du barrage de Ma’rib.

« Pendant la bataille, les combattants de la défense aérienne ont réussi à abattre 6 drones de reconnaissance et de combat, dont certains de fabrication américaine, ainsi que 11 drones d’espionnage, et ils ont mené plus de 518 opérations de repoussement et d’expulsion », a-t-il précisé.

Alors que « la force balistique a mené 68 opérations contre des rassemblements de troupes, des centres et des bases ennemis dans le cadre de notre géographie nationale. »

M. Saree a ajouté que « l’armée de l’air a mené 245 opérations ciblant l’ennemi dans sa géographie et dans les zones occupées, et a pu détruire, endommager et brûler environ 300 véhicules blindés, et véhicules de transports de troupes ».

Sur les 5 650 mercenaires ennemis tués, blessés ou capturés qu’il a recensés, le nombre des morts s’élève à 1.300, celui des blessés à 4.320 ainsi que 30 prisonniers, a-t-il dénombré.

Le général Saree a également indiqué que selon les directives précédentes, les combattants des forces de Sanaa avaient l’ordre de permettre aux mercenaires de s’échapper de la bataille, et de ne pas tirer sur ceux qui décident de quitter les combats et de fuir de leur position ».

Toujours selon le porte-parole de l’armée yéménite de Sanaa, la coalition de l’agression a lancé 948 raids aériens, dont des raids ciblant les domiciles des citoyens et les voies publiques.

S’adressant aux habitants de la ville de Ma’rib, il leur a lancé un appel pour être « avec leur vraie république, la république populaire, la république de l’indépendance », et leur a demandé de contribuer « au maintien de la sécurité et de la stabilité et à ne pas se laisser entraîner dans ce qui est promu par les médias de l’agression. »

Le Yémen est confronté à « une nouvelle étape dans laquelle nous attendons avec impatience que tous les habitants de leur pays s’engagent dans la bataille pour libérer les terres yéménites », a-t-il affirmé, avertissant « les dirigeants mercenaires de la ville de Ma’rib et de toute autre tentative futile de provocation et de sabotage. »

Et de conclure: « Ma’rib n’est pas une province saoudienne, ni une province britannique ou un État américain, mais c’est le Ma’rib yéménite avec ses tribus et ses fils », a-t-il dit aussi soulignant que « notre bataille continuera et s’intensifiera tant que vous assiégez et attaquez ce peuple. »

Source: Médias