Les Etats-Unis ne comprennent pas qu’il n’y a pas besoin de « vainqueur incontestable » sur toute la ligne lorsqu’ils élaborent leur stratégie envers la Chine, a récemment commenté le journal singapourien Lianhe Zaobao.

Sans changer d’avis sur le maintien de leur hégémonie via le slogan « Make America Great Again », les Etats-Unis tentent de contenir la Chine sur le plan diplomatique et économique, écrit Goh Sin Hwee, rédactrice en chef adjointe de NewsHub, plateforme numérique du Chinese Media Group, dont fait partie Lianhe Zaobao.

Sur le plan intérieur, ils présentent la Chine comme un ennemi afin d’unir le peuple américain, ajoute-t-elle.

Citant l’opinion de William Trey Braun, colonel de l’armée de Terre américaine à la retraite et professeur à l’Institut stratégique de l’Ecole de guerre de l’U.S. Army, la journaliste compare respectivement les politiques étrangères actuelles de la Chine et des Etats-Unis à celle du jeu de go et celui des échecs.

Dans son commentaire, Mme Goh explique que la stratégie du go consiste à gagner sans combattre, ou sans attaque immédiatement apparente. Dans cette optique, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un « vainqueur clair » sur l’échiquier, ce qui est le prisme à travers lequel la Chine voit le monde et la façon dont elle pense et opère.

Les stratèges américains ne comprennent pas l’état d’esprit de la Chine et sont très souvent prisonniers de leur propre politique domestique et leur populisme, ce qui influence leur paysage et leur vision stratégiques, les poussant à opter pour la confrontation plutôt que la coopération, conclut-elle.

Source: French.xinhuanet