Un soldat de l’armée arabe syrienne est tombé en martyr et trois autres ont été blessés à la suite d’une agression aérienne israélienne contre la région de Palmyre dans la banlieue est de Homs (centre).

Une source militaire a déclaré à l’agence officielle syrienne Sana que « vers 23h34 de la nuit dernière, l’ennemi israélien a mené une agression aérienne à partir de la zone de Tanf contre Palmyre dans la banlieue est de Homs, prenant pour cible une tour de communication et certains points environnants ».

« Les défenses aériennes syriennes ont été activées contre des missiles tirés par des avions de combat depuis la base militaire américaine d’al-Tanf, située à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l’Irak », selon Sana.

Outre les quatre martyrs et blessés, cette source a fait état des dégâts matériels.

En réaction, le commandement de la cellule d’opérations des alliées de la Syrie a assuré, ce jeudi 14 octobre, qu’il ripostera à l’agression qui a visé des points appartenant aux forces alliées dans la région de Palmyre.

La cellule d’opérations des alliés de la Syrie a confirmé, dans un communiqué publié ce jeudi 14 octobre, que ses dirigeants avaient pris la décision de répondre à l’agression menée par des avions israéliens et américains la nuit dernière, contre des points de repérage de nos forces.

Le communiqué a expliqué que les cibles qui ont été attaquées sont des centres de rassemblement de jeunes et des centres de services. Un certain nombre de nos frères moudjahidines sont tombés en martyrs ou ont été blessés suite à cette agression. Leur nombre aurait été très plus grand s’ils ne s’étaient pas redéployés.