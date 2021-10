Les combats font rage à Ma’rib et tout semble s’accélérer depuis la chute de Maas et de Khashina deux méga bases saoudiennes à Ma’rib (nord).

Des sources yéménites ont rapporté que l’armée yéménite et Ansarullah ont continué d’avancer dans la province de Ma’rib et ont pris le contrôle de la ville d’al-Juba et des zones environnantes.

Selon la chaîne Al-Masirah, le porte-parole des forces armées yéménites Yehya Sarii a expliqué en détail l’opération baptisée « Aube de la victoire » dans la province de Ma’rib.

Après le succès de l’opération d’al-Bas al-Shadid, les forces armées yéménites ont donné le coup d’envoi à l’opération de l’Aube de la victoire pour libérer d’autres zones de la province de Ma’rib. Des dizaines de positions ennemies ont été anéanties.

Le porte-parole des forces armées yéménites a souligné qu’aucun coup de feu n’avait été tiré sur les mercenaires de la coalition et les traîtres : « Tout mercenaire qui s’échappe, les forces armées lui donneront une chance de se sauver, et ce processus reste applicable. »

« Dans le cadre de cette opération, nos forces ont réussi à libérer une zone de 600 km. Elles sont arrivées aux portes de la ville de Ma’rib de tous les axes. Elles sont actuellement du côté nord du barrage de Ma’rib. Les forces armées yéménites sont déterminées à libérer toutes les terres yéménites, à exercer la souveraineté nationale et à atteindre la liberté et l’indépendance », a-t-il souligné.

« Le Yémen ne sera indépendant qu’en expulsant les occupants étrangers et qu’en nettoyant nos terres de la présence des agresseurs », a-t-il ajouté.

Selon Sarii, « les avions de combat de la coalition d’agression saoudienne ont effectué plus de 948 frappes aériennes, au cours desquelles les maisons des citoyens et les moyens de transport ont été attaqués. Ces frappes aériennes intenses ne perturbent pas la détermination de nos combattants ».

« Notre unité de défense aérienne a abattu plusieurs avions espions, dont un fabriqué aux États-Unis. Nos forces armées ont réussi à abattre 11 avions espions lors de l’opération de l’Aube de la victoire. Celle-ci a mis en désarroi l’ennemi et de nombreuses opérations aériennes de la coalition ont échoué. Notre unité de défense a connu d’autres succès, notamment en forçant les avions ennemis à fuir. Cette unité a effectué 518 opérations de contre-attaque », a expliqué le général Sarii.

Et d’ajouter : « L’unité de missiles a mené 68 opérations et ciblé des positions ennemies et des bases militaires au cours de l’opération de l’Aube de la victoire. Elle a mené aussi 49 opérations dans les territoires occupés et 19 opérations en territoire ennemi.

L’unité de drones a effectué 245 opérations, dans le territoire de l’ennemi et dans les zones occupées du Yémen ».

« 300 véhicules blindés et transports de troupes ennemis, 4 dépôts d’armes et 850 armes ennemies ont été détruits et incendiés lors de l’opération. Environ 5 650 mercenaires ont été tués, blessés et capturés. 1 300 personnes ont été tuées, 4 320 autres blessées, et 30 autres ont été capturées », a indiqué le général Sarii.

« Aujourd’hui, vous parlez de la république yéménite mais vous avez détruit la république et détruit le pays avec la corruption et la trahison. Vous parlez de la république et vous êtes un mercenaire d’Al-Saoud », a-t-il dit à l’adresse des mercenaires.

« Ma’rib n’est pas une province d’Arabie saoudite ou de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, mais une province yéménite », a-t-il lancé.

Dans ce droit fil, un membre du Conseil politique d’Ansarullah a déclaré que la libération de Maarib aurait un impact majeur sur l’expulsion des occupants et la restauration des richesses pétrolières du Yémen.

Dans une interview avec la chaîne de télévision libanaise AlMayadeen, Mohammad Al-Bukhaiti a souligné : « Le commandement de la coalition saoudienne est présent à Ma’rib et toutes les opérations de cette coalition sont gérées à partir de là, donc la libération des zones restantes de Ma’rib est un objectif important et constituera un tournant. »

« La domination aérienne de la coalition saoudienne ne durera pas longtemps et les forces armées yéménites continueront d’améliorer leurs capacités militaires », a ajouté al-Bukhaiti.

« Nous disons à tous ceux qui combattent aux côtés de la coalition qu’ils font partie de nos cibles. Le rapport de force pèse en faveur du Yémen et nous allons entrer dans une nouvelle phase, celle de l’effondrement de l’ennemi », a-t-il indiqué.

« Le plan de Sanaa est toujours d’actualité, et nous conseillons à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis de saisir cette opportunité pour parvenir à la paix. La légitimité de notre combat réside dans notre droit à l’autodéfense, et nous ne continuerons pas toujours comme ça car les objectifs de la bataille peuvent changer », a fait remarquer ce membre du Conseil politique d’Ansarullah.

