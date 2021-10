L’ambassadeur permanent d’Iran auprès des Nations Unies, Majid Takht-Ravantchi a mis en garde contre « toute erreur de calcul et aventurisme militaire possible du régime sioniste contre l’Iran » dont le programme nucléaire iranien.

S’adressant au chef du Conseil de sécurité et en réponse aux menaces du régime sioniste, M. Takht-Ravantchi a affirmé que « ces derniers mois, le nombre et l’intensité des menaces provocatrices et aventureuses du régime sioniste n’ont cessé d’augmenter et ont atteint des niveaux alarmants. La dernière en date : celle du chef d’état-major de l’armée israélienne, qui a martelé que « les plans opérationnels sur la table, toucheront le programme nucléaire iranien » et « les opérations visant à détruire les capacités de l’Iran dans divers domaines se renforcent à tout moment » .

Et de poursuivre : »Nos protestations contre les menaces précédentes du régime sioniste en 2021 on été traduisent dans nos lettres au Conseil de sécurité de l’ONU les 1er février, 12 avril, 27 août et 14 septembre « , précisant que « de telles menaces systématiques directes du régime israélien contre l’un des membres fondateurs des Nations Unies constituent une violation flagrante du droit international, en particulier de l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ».

« L’aveu du régime sioniste de toujours tenter de détruire les capacités de l’Iran prouve sans aucun doute qu’il est responsable d’attentats terroristes contre notre programme nucléaire pacifique dans le passé », a-t-il continué.

Source: ISNA