Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faysal ben Farhan Al Saoud, a expliqué au journal « Financial Times » les cycles de négociations entre son pays et l’Iran, soulignant qu' »il n’y avait eu aucun progrès notable sur le rythme du rétablissement des relations diplomatiques de manière totale ».

Le prince Faysal ben Farhan Al Saoud a affirmé « le sérieux de la position saoudienne sur les négociations avec l’Iran », ajoutant « les progrès restent insuffisants pour rétablir pleinement les relations diplomatiques ».

Le prince Faysal ben Farhan Al Saoud a indiqué que « son pays étudiait la possibilité de permettre à l’Iran de rouvrir son consulat à Djeddah ».

Il a également évoqué les quatre cycles de négociations qui ont eu lieu entre Riyad et Téhéran depuis avril dernier, les qualifiant d’amicaux et d’exploratoires : « Nous prenons ces pourparlers au sérieux, et pour nous, ce n’est pas un changement majeur, nous avons toujours dit que nous voulions trouver un moyen de parvenir à la stabilité dans la région. »

D’autre part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a confirmé plus tôt que les pourparlers irano-saoudiens « se déroulent toujours à huis clos, et nous sommes en contact permanent avec la partie saoudienne, et les négociations ont atteint un stade plus sérieux ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen