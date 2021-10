Le député du Hezbollah, Hassan Fadlallah a affirmé que « le massacre de Tayouneh aura des répercussions majeures », appellant « de poursuivre en justice les responsables de l’embuscade qui a visé des manifestants pacifiques ».

Le député Hassan Fadlallah a affirmé que « le mouvement de protestation visé était un mouvement pacifique, et nous avions pris toutes les précautions et obtenu des promesses documentées de la part de l’armée que les mesures prises pour garantir la sécurité des manifestants étaient strictes. »

M. Fadlallah a martelé : « Nous ne sommes pas habitués à laisser notre sang séché sur le sol et nous savons comment le défendre ».

M. Fadlallah a precisé que « les services de sécurité nous ont présenté des engagements et ils nous ont assuré que « tout allait bien », donc ceux qui ont incité, planifié et décidé de faire répandre des groupes et qui ont tirés sur les manifestants doivent être tenus pour responsables, jusqu’au plus haut responsable ».

Il a révélé que « depuis plus d’un an, nous avons reçu des informations selon lesquelles ils préparent une sédition et se vantent devant l’ambassade américaine et saoudienne, et beaucoup jouent le rôle que leur demandent les Américains et certains pays du Golfe. »

Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Hashem Safi al-Din, a déclaré dans un discours prononcé lors des funérailles des sept martyrs tombés dans l’embuscade de Tayouneh que « le parti ne peut en aucun cas rester les bras croisés sur ce sang versé, et nous savons comment protéger l’innocence et la vérité », soulignant que « nous saurons comment reprendre notre droit pour le sang qui a coulé lors du massacre d’hier ».

Raad : Le sang du peuple n’est pas de l’encre

Hier, le chef du Bloc parlementaire du Hezbollah la Loyauté à la Résistance, le député Mohammad Raad, a déclaré que « le sang du peuple n’est pas de l’encre et nous n’accepterons pas qu’il soit verser en vain », indiquant que « la justice sur cette affaire n’est pas fermée » a rapporté

le site Internet d’Al-Ahd .

S’exprimant, lors d’une réunion politique dans la ville d’Al-Zararieh dans le sud du Liban,

M. Raad a rappelé que « lorsque les gens sont descendus dans la rue sous le slogan de la lutte contre la corruption dans le pays, il y avait des gens dans Zalka et Jal al-Dib brandissant le slogan « Le Hezbollah est un terroriste » et « Nous ne voulons pas d’une occupation iranienne au Liban ».

Il a ajouté : « Disons les choses de manière claire et franch: s’il y a terrorisme, alors il fait partie de ceux qui ont mis en avant ce slogan, car toute leur passé est infesté de massacres, de menace pour la paix civile et de sabotage à celle-ci » s’interrogeant, « Quelle est cette histoire de l’occupation iranienne ? Où est-elle ? Qui voit une armée iranienne au Liban ? Par contre, ce qu’on voit sur la scéne libanaise , ce sont des racistes pro-sionistes: des mercenaires pour l’extérieur. »

Source: Traduit d'AlMayadeen