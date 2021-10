Le porte-parole des forces armées yéménites à Sanaa, le général de brigade Yehya Sarii, a révélé, le dimanche 17 octobre, les détails d’une opération militaire de grande envergure dans les provinces de Ma’rib (nord) et Chabwa (sud).

Le général Sarii a précisé que « les forces de Sanaa ont réussi à mener à bien l’opération « Printemps de la victoire » dans les provinces de Ma’rib et Chabwa ».

Il a expliqué que « cette opération avait entraîné la libération des districts d’Usaylan, Bayhan et Ain dans la province de Chabwa, et la libération des districts d’Abdiya et de Harib, ainsi que des parties des districts de Juba et Jabal Murad dans la province de Ma’rib, soit une superficie de 3 200 kilomètres carrés ».

Le porte-parole des forces armées a fait état « des centaines de morts, des blessés et des détenus dans les rangs des mercenaires de la coalition saoudienne, y compris des membres des groupes takfiro-wahhabite d’Al-Qaïda et de Daesh, ainsi que la saisie de grandes quantités d’armes ».

Il a en outre salué « le rôle honorable des tribus Ma’rib et Chabwa et la position responsable des habitants des deux provinces envers leur patrie dans sa lutte contre les envahisseurs et les occupants ».

M.Sarii a en outre appelé « les mercenaires et les agents de la coalition dans ville de Ma’rib (chef-lieu de la province) à abandonner les combats dans les rangs des envahisseurs et des occupants en prélude à la résolution de leur situation ».

« Nos forces continueront d’accomplir leur devoir jusqu’à la fin de l’agression militaire (lancée par l’Arabie depuis mars 2015, ndlr), la levée du blocus siège et la restitution de la liberté et l’indépendance de notre pays », a-t-il réitéré.

Et d’assurer : « Les détails de l’opération « printemps de la victoire » seront révélés dans les prochains jours ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen