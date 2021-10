Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hasssan Nasrallah, a commenté pour la première le massacre de Tayouneh, lors duquel sept des partisans du Hezbollah et du mouvement Amal ont été assassinés de sang-froid par des snipers des Forces Libanaises.

Lors d’un discours retransmis ce lundi soir 18 octobre par notre chaine AlManar, Sayed Nasrallah a qualifié de boucher et de criminel le chef des Forces Libanaises, Samir Geagea, qui veut entrainer le pays dans une nouvelle guerre civile.

Voici les principaux points de son discours :

Mon discours d’aujourd’hui est consacré au massacre de jeudi (14 octobre). Mais je voudrais d’abord présenter mes félicitations à tous les musulmans et aux libanais pour l’anniversaire du prophète Mohammad (S). En dépit de notre douleur, nous allons organiser une cérémonie à cette occasion le vendredi prochain.

Je salue la participation massive des Yéménites aux festivités grandioses du Mouled du prophète Mohammad (S). Et nous exprimons notre fierté à l’égard des positions courageuses lancées par le chef d’Ansarullah au Yémen, Sayed Abdel Malek al-Houthi, que Dieu le protège.

Je présente mes condoléances pour les martyrs de la mosquée de Kandahar qui ont été tués par l’organisation terroriste wahhabite, créée et sponsorisée par les USA et financée par les pays du Golfe. J’adresse également mes condoléances aux dirigeants et au peuple syrien ainsi qu’aux habitants du Golan syrien occupé, pour le martyr de l’ex-détenu le martyr Medhat Saleh, tué par les sionistes.

Aux familles des martyrs du massacre dangereux de jeudi, je voudrais dire que votre tristesse est la nôtre. Et prions Dieu pour le rétablissement rapide des blessés.

Les derniers évènements qui ont eu lieu constituent un tournant dangereux et nécessitent une analyse afin de fonder une position pour le présent et l’avenir.

Il y a un parti au Liban et un chef de ce parti qui cherchent à créer un ennemi fictif pour les habitants de Ain Remmaneh, Hadath et Furn al-Chebbak. Ils veulent que notre peuple et nos voisins dans ces régions ressentent la peur et l’anxiété et croient toujours que leurs voisins dans les zones voisines, en particulier dans la banlieue sud, constituent une menace veulent envahir leurs villes. Raison pour laquelle, ils doivent rester en état d’alerte.

A suvire

Source: AlManar