Lors de l’ouverture de la 35e session de la conférence de L’unité islamique, ce mardi 19 octobre, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que « l’arrogance mondiale cherche à semer la discorde parmi les musulmans », soulignant que la cause palestinienne devrait être une priorité dans le monde islamique.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que « les régimes autoritaires cherchent à imposer leur hégémonie aux sociétés musulmanes pour les empêcher de continuer à s’unir ».

Il a ajouté que « le pouvoir de l’islam est la seule force capable d’affronter l’ordre mondial arrogant établi après la Seconde Guerre mondiale ».

Il a poursuivi : « L’arrogance mondiale cherche à semer la discorde parmi les musulmans, à implanter des groupes extrémistes parmi eux et à leur fournir des armes », notant que « l’arrogance mondiale a soutenu les gouvernements faibles des pays islamiques pour promouvoir ses intérêts et les intérêts de l’entité sioniste ».

M. Raïssi a souligné que « la cause palestinienne doit être une priorité permanente dans le monde islamique »

L’Iran « tend la main de l’amitié à tous les pays islamiques et à ceux qui s’intéressent aux affaires des musulmans », a-t-il ajouté.

« Nous recherchons la stabilité alors que l’ennemi recherche l’instabilité. Nous pensons que l’unité est la solution », a-t-il souligné.

Raïssi a appelé à « l’élargissement de la coopération médiatique et culturelle entre les pays islamiques », estimant que « l’idée de rapprochement et d’unité de la nation islamique affirmée par le chef de la révolution islamique est un mouvement stratégique et nécessaire dans le monde islamique ».

L’agence de presse iranienne Mehr a rapporté que le secrétaire de l’Assemblée internationale pour le rapprochement entre les écoles islamiques, Hamid Shahriari, a présenté un rapport sur les détails de la Conférence internationale sur l’unité islamique, lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence de ce mardi.

Elle abordera les jours prochains les défis les plus importants auxquels le monde islamique est confronté et les facteurs les plus importants qui menacent la paix mondiale, en se concentrant sur des thèmes suivants : la guerre et la paix juste, la fraternité islamique et la lutte contre le terrorisme, la liberté intellectuelle religieuse, la diligence et la lutte contre l’extrémisme et l’apostasie, le respect mutuel entre les écoles islamiques , le respect de la différence dans les écrits…

Source: Médias