Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que « le Hezbollah est une grande force politique au Liban », soulignant « l’importance de résoudre les différends par le dialogue sans effusion de sang », en allusion au massacre de Tayyouné commis par les milices des Forces Libanaises.

A la faveur d’un discours au Club Valdaï à Sotchi le 21 octobre, regroupant près de 300 participants russes et étrangers issus du monde académique, de la politique et des médias, Vladimir Poutine a déclaré: « En ce qui concerne la catastrophe de l’explosion du port de Beyrouth, je voudrais exprimer une fois de plus mes condoléances au peuple libanais, car il y avait un grand nombre de morts et d’énormes dégâts ».

« Les médias ont rapporté qu’une cargaison de nitrate d’ammonium a été acheminée au port depuis plusieurs années, mais malheureusement les autorités n’ont pas traité ce sujet. Elles voulaient, comme j’ai compris, vendre la cargaison de manière rentable… C’est ce qu’a tout d’abord entraîné la catastrophe, à mon avis », a-t-il lancé.

Et de poursuivre : « S’agissant de l’aide à l’enquête, je ne comprends pas franchement en quoi des images satellites peuvent aider si nous les possédons, mais je promets d’étudier cette question et si nous pouvons aider à l’enquête, nous n’hésiterons pas ».

« En ce qui concerne le Hezbollah, l’Iran et la situation au Liban, il existe différentes positions adoptées par les pays vis-à-vis du Hezbollah, qui représente une grande force politique au Liban, mais nous appelons sans doute toujours, y compris le Liban, à résoudre tous les différends par le dialogue », a relaté le président russe.

Et d’affirmer: « Nous sommes en contact avec presque tous les partis politiques au Liban, et nous continuerons à le faire afin de parvenir à un règlement sans effusion de sang, qui n’est dans l’intérêt de personne. D’autant plus que la situation au Moyen-Orient est tendue ces derniers temps, mais bien sûr nous ferons tout notre possible pour convaincre toutes les parties libanaises de la nécessité d’agir avec logique afin de parvenir à un accord ».

Source: Traduit à partir de RT