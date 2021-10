Sept prisonniers poursuivent leur grève de la faim ouverte dans les prisons de l’occupation israélienne, en protestation à leur détention administrative.

Les prisonniers en grève sont : Kayed al-Fasfous (102 jours), Miqdad Al-Qawasmeh (95 jours), Alaa Al-Araj (78 jours), Hisham Abu Hawash (69 jours), Shadi Abu Aker qui est en grève depuis aujourd’hui (61 jours), Ayyad Al-Harimi (32 jours) et le dernier d’entre eux est Raafat Abou Rabi’ en grève depuis 9 huit jours.

La mère du prisonnier Miqdad Al-Qawasmi, Iman Badr, qui est en grève de la faim depuis plus de trois mois, a déclaré que son fils est en très mauvaise santé. Pis encore, il fait objet d’oppression de la part de l’administration de l’hôpital Kaplan, dans lequel il est détenu par les forces d’occupation.

Mme Badr, a révélé dans un clip vidéo posté sur sa page Facebook, que Miqdad est dans un état très grave. Lors de sa visite, « ses membres étaient froids comme de la neige et son visage jaune ».

Elle a ajouté que l’administration de l’hôpital s’employait à le harceler par tous les moyens : « la responsable de l’hôpital dans lequel Miqdad est détenu, a interdit quiconque de rester avec lui. Et chaque visite ne doit pas dépasser les 30 mn. De plus, il est interdit de contacter ou de communiquer avec qui que ce soit ».

Et de poursuivre: « Hier, l’hôpital a rendu une décision interdisant sa visite, mais aujourd’hui je suis allé le voir, et il a été surpris par ma présence car il était au courant de cette interdiction. Nous avons œuvré à lui remonter le moral ».

De son côté, le conseiller médiatique de l’Autorité chargée des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, Hassan Abed Rabbo, a mis en garde contre le danger des conditions de santé des prisonniers grévistes, notamment de Fasfous et Qawasmeh, qui sont en grève depuis plus de trois mois, qui risquent la mort, en raison de perte d’une grande quantité d’eau.

Abed Rabbo a souligné que le ministère public et le tribunal de l’occupation n’ont jusqu’à présent pris aucune décision d’annuler leur de détention administrative, ce qui équivaut à les tuer lentement.

Dans une déclaration précédente, la Commission des prisonniers a déclaré que les médecins de l’occupation dans l’hôpital de Kaplan avaient tenté de nourrir de force le prisonnier Qawasmeh, un universitaire de 24 ans, dans le but de briser sa grève de la faim.

