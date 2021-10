Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a énuméré les exploits réalisés par les forces de Sanaa dans les provinces de Chabwa (sud) et Ma’rib (nord).

« Nos forces, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, ont réussi à libérer les districts d’Usaylan, Bayhan et Ain dans la province de Chabwa, ainsi que les districts de Harib et Abdiya et des parties des districts de Jabal Murad et Juba dans la province de Ma’rib, portant à 3200 Km2 le total des territoires libérés lors de l’opération Printemps de la Victoire », a détaillé le général Sarii, lors d’une conférence organisée le dimanche 24 octobre.

Et de préciser: « 1 840 mercenaires de la coalition ont été tués, blessés et capturés, soit 550 morts, 1 200 blessés et 90 détenus. Parmi les morts figurent des dirigeants du groupe takfiro-wahhabite Daesh et d’Al-Qaïda, qui s’étaient retranchés dans leur fief à Abdiya. Ils jouissaient de l’appui et du soutien de la coalition saoudienne et des dirigeants des mercenaires dans la province de Ma’rib ».

Le porte-parole des forces yéménites a ajouté que « l’opération a entraîné des dommages, des incendies et la destruction d’environ 160 véhicules blindés, chars et véhicules de transports de troupes, en plus de la destruction de 180 armes ».

Il a en outre souligné que « les lourdes pertes subies par les mercenaires imposent aux forces armées, dans le cadre de leurs responsabilités envers tout le peuple, y compris les mercenaires eux-mêmes, de les appeler à stopper le combat dans les rangs de l’ennemi ».

« Pour les forces armées, la trahison constitue un état de déviation grave qui affecte ceux qui ne sont pas saturés par la culture de la liberté et de l’indépendance ».

« Notre peuple libre et cher, qui s’est exprimé (en masse) lors des célébrations de l’anniversaire du Prophète (S), a affirmé au monde que les traîtres qui s’y trouvent ne sont que quelques-uns qui affrontent aujourd’hui leur destin inévitable ».

Le général Sarii n’a pas non plus oublié « de rendre hommage et de saluer le rôle honorable et important joué par les tribus dans les provinces d’Al-Bayda, Chabwa et Ma’rib ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah