Des soldats de l’armée syrienne et des citoyens syriens ont intercepté le dimanche 24 octobre un convoi militaire américain dans la province de Hassaké, à l’est de la Syrie et l’ont contraint à battre en retraite.

Selon l’agence syrienne officielle Sana, l’évènement a eu lieu à proximité du village al-Damkhiyah dans la province nord de Hassaké, lorsqu’un convoi militaire formé de 6 véhicules militaires qui tentait de le traverser s’est trouvé face à des habitants qui ont jeté des pierres sur lui. L’armée syrienne est alors intervenue et après des tractations, le convoi a fait marche arrière.

Un évènement similaire a eu lieu le jour même dans la province de Qamichli lorsque les habitants du village Hamo ont attaqué à coups de pierres un convoi américain de 5 véhicules blindés et l’on empêché de rentrer dans leur village. C’était la deuxième fois en une semaine que les habitants de ce village interceptaient un convoi américain dans leur région.

La premier avait eu lieu à proximité de l’autoroute M4 qui relie la ville de Qamichli aux frontières avec l’Irak.

