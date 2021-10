Le coordinateur-adjoint de l’armée a annoncé l’essai réussi de nouvelles armes fabriquées à l’intérieur du pays dans le cadre de l’exercice de l’armée de l’air baptisé « Les défenseurs de l’espace aérien, Velayat ».

L’amiral Habibollah Sayyari a declaré que « la caractéristique du récent exercice de l’armée de l’air était le contrôle avancé et en ligne de l’exercice depuis le centre de commandement à Téhéran ».

En référence à la 10e édition de l’exercice de l’armée de l’air, l’amiral Sayyari a indiqué que: « le récent exercice de la Force de l’air était une bonne occasion pour exhiber la puissance, les compétences du personnel de l’armée de l’air, en particulier nos pilotes courageux , ainsi que de nouvelles armes et équipements construits par la Force de l’air. »

Il a poursuivi : « L’une des spécificités de l’exercice est que nous avons suivi l’exercice à partir du centre de commandement de l’armée de l’air à Téhéran. Cela signifie que la présente délégation ne s’est pas rendue dans les villes de Bouchehr, de Bandar Abbas, de Tabriz, d’Ispahan et d’autres parties du pays pour suivre l’exercice. Nous avons surveillé et évalué l’exercice tenu dans cette vaste zone géographique, en ligne depuis Téhéran et au centre de commandement de l’armée de l’air ».

Pour ce qui est de la différence entre cet exercice et des manœuvres précédentes de l’armée de l’air, l’amiral Sayyari a expliqué que: « L’un des traits saillants de cet exercice est le développement du réseau de commandement et de contrôle qu’on a observé de près. La Créativité, les tactiques, les nouvelles techniques et équipements, de même que la formation ont beaucoup changé par rapport au passé ».

Le commandant de l’armée de l’air a également déclaré à propos de cet exercice: « Lors de la phase opérationnelle de l’exercice, les cibles vitales et sensibles de l’ennemi fictif ont été détruites à l’aide de bombes à distance ‘Yassine 90’, fabriquées dans le pays. Par ailleurs, les chasseurs intercepteurs de l’armée de l’air de la RII ont pratiqué leur opération aérienne à basse altitude. »

De son côté, le commandant de l’armée de l’air, le général de brigade Hamid Vahedi, a déclaré à propos de cet exercice : « Lors du premier jour de la phase opérationnelle de l’exercice, des bombardiers lourds F-4 et F-5 équipés de missiles de haute précision, intelligents et guidés et les avions F-7, équipés de bombes à distance ‘Yassine 90’ et de roquettes fabriquées à l’intérieur du pays, ont réussi à détruire les cibles sensibles de l’ennemi hypothétique sur terre et en mer. »

« De plus, les bombardiers stratégiques Su-24 des forces aériennes de l’armée ont mené des opérations à longue portée et ont touché à l’appui du principe de la surprise, des cibles vitales ainsi que des radars au sol de l’ennemi à l’aide de missiles laser et radar optimisés », a souligné le général Vahedi.

Et de poursuivre: « Des chasseurs F-14 ont réalisé avec succès la mission ‘top-cover’ et l’opération de ravitaillement en vol du ravitailleur Boeing 707, dans le but de mettre en œuvre une couverture aérienne à basse altitude. Dans une partie de l’exercice, des mirages F-1 et des bombardiers F-4 ont volé à basse altitude avec des chasseurs F-14 pour réaliser avec succès des opérations d’interception aérienne. »

« De plus, les chasseurs F-5 et MiG-29 ont participé dans des opérations et des combats aériens en temps réel, dans lesquelles le missile tiré par un avion de l’ennemi fictif a été intercepté avec des missiles air-air », a également fait savoir M.Vahedi.

Source: Avec PressTV