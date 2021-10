Le chef du Conseil de transition du sud (CTS) affilié aux forces d’invasion et d’occupation saoudo-émiraties, Aidarous al-Zubaidi, a réitéré qu’il n’avait aucun problème avec la normalisation avec l’entité sioniste qui a usurpé les territoires arabes en Palestine occupée.

Selon le site web de la télévision yéménite proche d’Ansarullah, al-Masirah, Al-Zubaidi, l’homme fort du prince héritier émirati Mohamad ben Zayed a prétendu dans une interview avec le journal saoudien Okaz que « la question de la normalisation avec l’ennemi israélien ne signifie pas du tout l’abandon de la cause palestinienne ».

Al-Zubaidi a en outre annoncé son alliance directe avec la coalition saoudo-émiratie, indiquant que « le CTS ou ses dirigeants ne sont pas affiliés au président démissionnaire Hadi (pro-saoudien), malgré sa participation au gouvernement qu’il dirige dans le sud du Yémen, et ce conformément à l’accord de Riyad ».

Al-Zubaidi a admis que le CTS traite directement avec les dirgeants saoudiens et émiratie, soulignant que Riyad et Abou Dhabi ont joué un rôle central dans le soutien à la milice du CRT sur le terrain, indiquant que l’Arabie saoudite a également soutenu le CTS contre les milices de Hadi et du parti Islah des Frères musulmans.