Selon l’agence de presse russe Novosti , citant une source de « l’opposition syrienne », que « la Turquie se prépare à lancer deux nouvelles opérations militaires en Syrie qui pourraient être lancées « à tout moment ».

La source de l’agence a expliqué que « les formations armées alliées à la Turquie ont été mobilisées en préparation au combat, en réponse aux directives d’Ankara » soulignant « les préparatifs ont été lancés pour lancer une opération militaire, et à cet égard, les unités armées ont été divisées pour lancer des opérations dans plusieurs directions dans la province d’Idlib et certains villages de la campagne des villes de Marea et Azaz, et près de l’aéroport militaire de Menagh à proximité de la ville de Manbij, ainsi qu’aux frontières avec Qamishli et al-Hasakah ».

Selon les données de la source, « les factions de l’opposition syrienne soutenues par Ankara s’apprêtent à lancer deux opérations militaires en même temps, l’une dans le gouvernorat d’Idlib afin de soutenir les formations armées qui y sont présentes et l’autre dans le nord-est du pays contre les Kurdes ».

En réponse à une question sur la date du début de cette nouvelle opération militaire, la source a indiqué qu’elle pourrait se déclencher « soudainement à tout moment », laissant entendre « en même temps que cela n’arriverait pas avant la rencontre attendue entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden dans la ville écossaise de Glasgow début novembre ».

Source: Traduit à partir de RT arabic