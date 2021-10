L’Arabie saoudite qui n’épargne aucune occsion pour resserrer l’étau autour des Libanais a classé al-Qard al-Hassan, une association financière caritative de microcrédits, comme « entité terroriste », une décision condamnée par le Hezbollah qui a dénoncé une « agression et une ingérence flagrante dans les affaires internes du Liban ».

Dans un communiqué publié jeudi soir 28 octobre, le Hezbollah a affirmé que la décision de l’Arabie saoudite constitue « une agression contre le Liban, une ingérence flagrante dans ses affaires internes, une soumission humiliante à l’administration américaine et un service misérable conforme aux objectifs de l’ennemi sioniste ».

Le Hezbollah a également précisé que « cette décision n’aura pas d’effet sur le travail de cette association humanitaire qui se consacre au service des pauvres, des personnes dans le besoin et à faible revenu et du peuple libanais dans son ensemble ».

Al-Qard al-Hassan est la plus grande organisation de microcrédits du Liban.

Al-Qard al-Hasan, dont le nom en arabe signifie « le prêt bienveillant », propose des prêts à taux zéro jusqu’à 5 000 dollars et est considérée comme la plus grande institution financière non bancaire du Liban accordant des microcrédits, conformément aux principes de la finance islamique.

Cette association, qui est officiellement une organisation caritative à but non lucratif, emploie près de 500 salariés et compte une trentaine de branches sur l’ensemble du territoire libanais.

Dans un communiqué, Riyad avait prétendu que l’institution financière « gère l’argent du Hezbollah, le finance et le soutient à des fins militaires ».

Le royaume wahhabite a dit « qu’il poursuivra la lutte contre les activités terroristes du Hezbollah » ainsi que « la coopération avec d’autres pays pour cibler les sources de soutien financier du parti ».

Il convient de noter que dans le contexte de la crise économique, politique et sociale que traverse le Liban, l’association al-Qard al-Hasan a vu le nombre de ses clients augmenter considérablement, bien qu’elle soit sous le coup de sanctions du Trésor américain depuis 2007.

Source: Divers