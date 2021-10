Le Hezbollah a salué la « prise de position courageuse » exprimée par le ministre libanais de l’Information, Georges Qordahi, concernant son appel à la fin de la guerre saoudienne contre le Yémen.

« Le Hezbollah salue la prise de position courageuse et honorable du ministre de l’Information, M.Georges Qordahi, relevant de son expérience médiatique, de son moral et de son patriotisme dans la défense du peuple yéménite opprimé. Il a bien fait de qualifier d’agression la guerre (saoudo-émiraties) qui a conduit à des effusions de sang, tuant des centaines de milliers de personnes et assiégeant tout un peuple menacé par la famine et les maladies », a écrit le Hezbollah dans un communiqué publié jeudi soir 29 octobre.

Le Hezbollah a par ailleurs condamné la « campagne injuste menée par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Conseil de coopération du Golfe » à l’encontre de M. Qordahi, affirmant qu’il s’agit d’une « agression contre la souveraineté du Liban, la liberté d’expression de ses citoyens loin des craintes et des menaces et un chantage inacceptable qui remet en cause la dignité de chaque Libanais. »

Et d’ajouter : « Nous rejetons catégoriquement les appels à la démission du ministre ou ceux l’incitant à démissionner », estimant que « ces appels constituent une atteinte flagrante au Liban, à sa dignité et à sa souveraineté ».

Et de conclure : « Le Hezbollah dénonce en particulier les positions de certains politiciens libanais vendus et faibles d’esprit, ainsi que de certains journalistes et médias libanais qui ont participé à cette campagne rémunérée, et la considère comme une insulte claire à l’histoire médiatique libanaise, une grande chute morale et une pure insulte au Liban, à son peuple, à sa souveraineté et à sa dignité nationale ».

Rappelons qu’au cours de l’émission « Parlement du peuple » diffusée, le lundi 25 octobre, sur les réseaux sociaux de la chaîne qatarie al-Jazeera, M. Qordahi était interrogé sur la guerre au Yémen. Il a qualifié « d’absurde la guerre saoudo-émiratie qui a couté la vie à des dizaines de milliers des Yéménites », appelant à son arrêt immédiat. Il a également affirmé que les houthis (Ansarullah) « se défendent face à l’agression contre leur pays ».

Cette émission avait été filmée début août, plus d’un mois avant la formation du gouvernement de Nagib Mikati.

Source: AlManar