A deux mois de l’élection présidentielle libyenne prévue le 24 décembre, la compétition fait rage entre les personnalités qui seront en lice, notamment le général de division à la retraite Khalifa Haftar et le fils du défunt président libyen Mouammar Kadhafi, Saif al-Islam.

Ces deux candidats, dont chacun bénéficie du soutien de partis régionaux et internationaux, n’ont rien trouvé à faire que de solliciter les services-conseils d’une même société israélienne pour gérer leurs campagnes. Ce sont les médias israéliens qui en ont révélé les faits. Dont le quotidien Israel Today.

« Ce n’est pas important qui gagnera les élections, l’essentiel est que le premier vainqueur est le conseiller israélien », s’est targué le journal.

Selon ce dernier, c’est le maréchal Haftar par le biais de son fils qui a demandé le premier à louer les services de la société en question. Puis Il a été suivi par le fils Kadhafi.

Et tous les deux, dévoile le journal, sont passés par les Emirats arabes unis qui les a aidés à faire leur choix pour y signer le contrat avec elle. Plus que jamais, les EAU sont devenus le guide de la normalisation dans la région et le passage incontournable pour ceux qui veulent courtiser l’ennemi israélien.

Néanmoins, les médias hébreux ont évité de préciser l’identité de cette société.

Une enquête menée par Al-Akhbar y a remédié. Il s’agit de la société Moshe Klughaft, qui occupe le poste de conseiller stratégique du Premier ministre israélien, Naftali Bennett.

Sur son site web, Klughaft se présente comme étant un conseiller stratégique international et un directeur de campagne pour les dirigeants politiques et les partis politiques du monde entier.

En ‘Israël’, il a été le conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu et celui du Premier ministre Naftali Bennett.

Ses campagnes l’ont conduit aussi au Kosovo, en Géorgie et en Autriche.

Selon al-Akhbar, ce qui est remarquable dans cette affaire c’est la volonté des nouveaux dirigeants libyens d’emprunter tous les chemins qui les mènent à la présidence, même s’ils sont pavés par tous les péchés, dont celui de traiter avec Israël, le pire de tous !

