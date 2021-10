Le président cubain Miguel Diaz-Cannel a accusé Washington « d’utiliser son ambassade à La Havane pour attiser les troubles sur l’île de Cuba », soulignant que « les manifestations ne sont plus pacifiques dés lors les participants cherchent à saper la paix sociale ».

« Les diplomates américains rencontrent souvent des chefs de gangs contre-révolutionnaires, profitant effrontément des privilèges accordés à l’ambassade de leur pays à Cuba », a ajouté Cannell.

« Comment le gouvernement américain traiterait-il avec une ambassade dans son pays qui incite à la désobéissance civile et manifeste contre la loi ? », s’est interrogé Cannell.

Et de poursuivre : »Les manifestations ne sont plus pacifiques lorsque leurs participants cherchent à saper la paix sociale et l’ordre constitutionnel, au service des intérêts politiques des gouvernements étrangers ».

Plus tôt, Cannell a déclaré que « les représentants diplomatiques américains rencontrent les opposants à la révolution cubaine au siège de l’ambassade à La Havane et leur fournissent un soutien technique et financier ».

Il a souligné que « l’ambassade américaine à Cuba est déterminée à poursuivre son rôle subversif afin de saper l’ordre interne de notre pays ».

Le Parti communiste cubain (PCC) avait présenté de nouvelles preuves sur la relation entre les organisateurs de la manifestation anticonstitutionnelle , que soit les groupes d’opposition cubains qui ont l’intention de l’organiser le 15 novembre, et les groupes terroristes qui promeuvent la subversion politique contre l’île, soutenus par les États-Unis de Amérique ».

Lors d’une émission diffusée à la télévision cubaine sur ce sujet, un membre du Secrétariat général du Comité central du Parti communiste de Cuba et chef du département idéologique, Rogelio Polanco, a dévoilé l’enregistrement d’une conversation entre Junior Garcia, l’un des principaux organisateurs de la manifestation, et Ramon Sail Sanchez, un membre des organisations terroristes, telles qu’ Omega 7, Alpha 66 et le Front de libération nationale de Cuba, accusés d’avoir commis des actes terroristes contre l’île.

Source: Traduit d'AlMayadeen