« L’Iran a exporté des marchandises vers 142 pays au cours des sept premiers mois de l’année 1400 (à partir de 20 mars) et a acheté des produits de première nécessité de 110 pays », annonce le porte-parole des douanes iranienne, Rouhollah Latifi.

« Depuis le début 1400 vers la fin octobre, l’Iran a échangé environ 99 millions de tonnes de marchandises d’une valeur d’environ 55 milliards de dollars avec d’autres pays », a déclaré lundi 7 novembre Rouhollah Latifi.

S’agissant des destinations d’exportation des marchandises iraniennes, il a clarifié : « 75 millions et 200 mille tonnes de marchandises d’une valeur de 27 milliards et 74 millions de dollars ont été exportées au cours des sept derniers mois ».

« La Chine avec 7 milliards et 689 millions de dollars, l’Irak avec 5 milliards et 483 millions de dollars, la Turquie avec 3 milliards et 397 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 2 milliards et 590 millions de dollars et l’Afghanistan avec 1 milliard et 126 millions de dollars étaient les cinq premières destinations pour les exportations iraniennes », a-t-il ajouté.

« Le Swaziland avec 1 800 dollars, les Comores avec 5 932 dollars, le Guatemala avec 6 264 dollars, l’Équateur avec 6 534 dollars, l’Angola avec 6 628 dollars, le Honduras avec 6 800 dollars, le Nicaragua avec 7 667 dollars et le Laos avec 9 800 dollars étaient les huit pays avec les importations repsectivement les plus bas depuis l’Iran », a-t-il poursuivi.

S’agissant des importations iraniennes au cours des sept premiers mois de cette année en cours, il a déclaré : « Durant cette période, 23 millions et 505 mille tonnes de marchandises d’une valeur de 27 milliards et 739 millions de dollars ont été dédouanées par les exécutifs ».

« Les Émirats arabes unis avec 8 milliards et 596 millions de dollars, la Chine avec 6 milliards et 107 millions de dollars, la Turquie avec 2 milliards et 861 millions de dollars, l’Allemagne avec 1 milliard et 39 millions de dollars et la Suisse avec 1 milliard et 35 millions de dollars, étaient les cinq premiers exportateurs de marchandises vers notre pays », a-t-il fait encore savoir.

Selon la dernière annonce douanière, le commerce extérieur total de l’Iran au cours des sept premiers mois de cette année était de 98 millions et 700 mille tonnes d’une valeur de 54 milliards et 800 millions de dollars, dont la part des exportations était de 75 millions et 200 mille tonnes d’une valeur de 27 milliards et 100 millions de dollars et la part des importations était 23 millions et 500 mille tonnes de marchandises d’une valeur de 27 milliards et 700 millions de dollars.

Source: ISNA