Un nouveau palestinien est tombé en martyr, ce mardi 16 novembre à l’aube, suite à des tirs de l’armée d’occupation israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

« Saddam Bani Odeh, 26 ans, est décédé à l’hôpital turc de Tubas, entre les villes de Naplouse et Jénine, où il avait été transféré après avoir été blessé par une balle qui s’est logée dans ses poumons », a indiqué le ministère à l’AFP.

Et d’ajouter: « des heurts ont éclaté à l’aube avec les forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut la ville de Tubas ».

Le Jihad islamique palestinien a rendu hommage au martyr Odeh : « Notre héroïque moujahed (combattant) a quitté sa ville natale de Tammun pour se rendre vers Tubas afin d’accomplir son devoir de défendre son peuple, et ce dès qu’il a appris que les forces d’occupation avaient pris d’assaut la ville pour y mener une campagne massive d’arrestations. »

Le Jihad islamique en Palestine a présenté « ses plus sincères condoléances et sa famille patiente et à son frère, l’héroïque détenu des brigades Al-Quds, Azmi Bani Odeh, qui croupit dans les geôles de l’occupation sioniste ».

Et de souligner: « Le Jihad islamique continuera à défendre notre terre et notre peuple jusqu’à la libération de la Palestine de l’impureté de l’occupation. La résistance restera le seul et le plus court chemin pour recouvrer la liberté de notre peuple ».

Pour sa part, le porte-parole du Jihad islamique en Cisjordanie, Tariq Ezz El-Din, a affirmé que « notre martyr Saddam Bani Auda est l’un de ces hommes qui ont promis, à Dieu Tout-Puissant, de bloquer les incursions de l’occupation dans les villes et les villages ».

Et d’ajouter: « Nous sommes certains que faire face au terrorisme des colons et aux incursions de l’armée sioniste protégera la Cisjordanie », rapporte PalToday.

Des affrontements avec l’armée israélienne éclatent régulièrement en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’entité sioniste, en marge de manifestations contre la colonisation israélienne ou d’arrestations dans des localités palestiniennes par les forces d’occupation.

Environ 475.000 colons israéliens sont implantés en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.