Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad a contacté son homologue iranien Hussein Amir Abdellahian, pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les développer.

M. Miqdad a discuté de la coopération économique et touristique entre les deux pays, en plus des développements dans la région et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans un autre contexte, Amir Abdellahian a invité le ministre Miqdad à se rendre à Téhéran pour poursuivre les consultations sur les questions préoccupant les deux pays frères.

Il est rapporté que l’ambassadeur iranien en Syrie, Mehdi Sobhani, avait déjà évoqué que les évolutions dans la région indiquent que les États-Unis comptent quitter complètement la région, voire de ne laisser aucun soldat américain dans la région.

M. Sobhani a indiqué, lors d’une interview exclusive avec le journal syrien Al-Watan, que « ceux qui prétendent et soutiennent les droits de l’homme et le droit international sont silencieux sur les agressions de l’entité sioniste contre la Syrie, qui lui causent des dommages, ils sont également silencieux sur l’assassinat de l’entité sioniste de tous ceux qui se dressent contre elle ,d’ailleurs le martyre du combattant Medhat Saleh, prouve que cette entité persiste dans sa politique de repression agressive.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen