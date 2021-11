Plus d’un million de réfugiés afghans sont rentrés ou ont été expulsés du Pakistan et de l’Iran voisins depuis le début de cette année, a rapporté vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les rapatriés sans papiers sont accablés de dettes et sans soutien de leur communauté, a précisé l’OIM Afghanistan sur Twitter.

« Plus d’un million de migrants afghans sont rentrés ou ont été expulsés vers l’Afghanistan depuis l’Iran et le Pakistan cette année et ont un besoin urgent de soutien », a déclaré l’organisation.

Les équipes de protection de l’OIM aident les rapatriés à un moment difficile, a déclaré l’agence.

Cette déclaration est intervenue alors que les agences des Nations Unies, les organisations d’aide et un certain nombre d’organisations non gouvernementales se battent contre la montre pour fournir aux abords de l’hiver une aide et des fournitures vitales aux Afghans touchés par la crise.

Source: French.xinhuanet.com