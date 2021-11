Le gouvernement britannique a annoncé, le vendredi 19 novembre, son intention de classer comme organisation terroriste le mouvement de résistance palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza.

En réaction, le Hamas a déclaré dans un communiqué que « la Grande-Bretagne poursuit sa vieille trahison au lieu de s’excuser et de corriger son péché envers les Palestiniens résultant de la Déclaration Balfour ».

Et de souligner : « La Grande-Bretagne soutient les agresseurs aux dépens des victimes, et la communauté internationale doit arrêter la politique de deux poids deux mesures ».

Il a en outre appelé « à condamner la décision britannique et à la considérer comme une continuation de l’agression contre le peuple palestinien. La Grande-Bretagne doit cesser d’être soumise à la position et au projet sionistes ».

Pour sa part, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a dénoncé « un crime contre notre peuple palestinien et son histoire de lutte, ainsi que la condamnation des luttes légitimes des peuples libres contre le colonialisme ».

La mise en œuvre de cette décision représenterait un « grand péché politique, moral et juridique » de la part du Royaume-Uni, qui s’ajoute à « son premier crime, la création de l’entité sioniste et la déclaration Balfour », a-t-il déclaré.

Signée en 1917 par le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour, cette déclaration soutenant l’établissement d’un foyer national juif en Palestine est considérée comme un jalon important ayant favorisé la création de l’entité sioniste et l’usurpation de la Palestine en 1948.

Le PM raciste et fasciste devrait être le premier à être inscrit sur les listes du terrorisme international

De son côté, le comité des factions de la résistance palestinienne a affirmé que la décision britannique est « une réponse du Premier ministre britannique Boris Johnson aux demandes du Premier ministre raciste et fasciste de l’occupation, Naftali Bennett, qui devrait être le premier à être inscrit sur les listes du terrorisme international pour les crimes de guerre que lui et son gouvernement ont commis contre le peuple palestinien ».

Le comité a mis en garde contre les « répercussions de cette décision », indiquant qu’elle « constitue un ciblage direct du peuple palestinien et de la résistance palestinienne en tant que mouvement de libération nationale de l’occupation, qui est une extension de la politique coloniale britannique ».

Le comité a en outre appelé à une « position palestinienne officielle et populaire, arabe, et islamique ainsi que de tous les partisans de la justice et de la liberté dans le monde contre cette décision injuste », sommant « le gouvernement britannique à renoncer à cette décision et à reconnaître les droits inaliénables du peuple palestinien ».