Un militant du Hamas a réalisé ce dimanche 21 novembre une opération de résistance dans la ville sainte d’al-Qods occupée, tuant un colon israélien et en blessant deux autres avant de tomber en martyr.

Déguisé en rabbin ashkénaze, Fadi Abou Ckheidem, originaire du camp palestinien de Chaafate et âgé de 42 ans a ouvert le feu sur un groupe de colons à proximité de Bab al-Silsilat, l’une des portes de la mosquée al-Aqsa, dans la vieille ville, à l’est de Jérusalem occupée.

L’attaque a eu lieu au moment où des colons opéraient une incursion dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa. Ces derniers mois, ces incursions se sont multipliées en même temps que les appels pour l’édification du présumé Mont du Temple à la place de la mosquée al-Aqsa, 3ème lieu saint de l’islam.

L’auteur de l’opération était armé d’une petite mitrailleuse de type Carlo, une arme de fabrication suédoise qui a été développée par les Palestiniens.

Selon les forces de sécurité de l’occupation, il avait dans son sac un poignard.

L’un des blessés israéliens est le rabbin qui avait exécuté l’enfant palestinien Omar Abou Saab, a indiqué la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen. Le mercredi 17 novembre, ce jeune adolescent de 16 ans, originaire de la localité al-Issawiyat, à proximité de Jérusalem, été abattu après avoir réalisé une opération de résistance dans le vieux quartier à l’est de la ville sainte, en poignardant deux membres des gardes-frontières de l’occupation israélienne.

Selon la chaine de télévision israélienne KAN, l’un des blessés israéliens a été touché grièvement à la tête. Tandis les blessures de l’autre sont légères.

شاهد| لحظة نقل المصابين بالاشتباك المسلح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/4uFKCR1vmU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 21, 2021

Les images postées sur la toile ont montré la traque qui a été lancée contre le résistant palestinien Fadi Abou Ckheim, suivie par des échanges de tirs au cours desquels il a été tué. Il y a eu deux policiers qui ont été blessés légèrement, selon la police de l’occupation israélienne.

#شاهد| #عاجل استنفار قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح مع فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قبل قليل. عاجل| مصادر عبرية: 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة باشتباك مسلح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/vlcF1hiqdr — Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) November 21, 2021

Il s’agit d’une opération double avec des tirs de feu et des coups de poignard, a précisé la chaine israélienne Canal12.

اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال منزل الشهـ ــيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال القدس واعتدائها على أفراد عائلته pic.twitter.com/ZLX0sguZMo — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 21, 2021

Les soldats de l’occupation israéliens ont attaqué la maison du martyr dans le camp Chaafate, et ont arrêté son frère, et sa fille dans le cadre de la punition collective que les autorités de l’occupation infligent aux Palestiniens en lutte pour leur indépendance.

Hamas: l’opération, un avertissement

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a revendiqué l’attaque précisant que son auteur est l’un de ses responsables.

« Le message de l’opération héroïque porte un avertissement à l’ennemi criminel et à son gouvernement pour qu’ils cessent leurs agressions contre notre terre et nos sacro-saints », a notifié le Hamas dans un communiqué.

« Le choix de la résistance globale avec en tête la résistance armée est capable de freiner l’ennemi et d’arrêter son agression », a-t-il ajouté.

Et le Hamas de conclure : « notre peuple n’en a cure des toutes les décisions hostiles décrétées par les Etats colonisateurs et qui visent à consacrer l’occupation ». En allusion a la décision prise par la Grande bretagne de placer le Hamas sur sa liste d’organisations terroristes.

L’opération de résistance a été saluée par d’autre factions de la résistance palestinienne.

Dont le Jihad islamique selon lequel elle est « la riposte naturelle à l’escalade du terrorisme des colons et des soldats de l’occupation et à la persistance du gouvernement de l’occupation dans ses agressions et ses politiques de destruction et de transfert de notre peuple à al-Qods ».

Selon le mouvement des Moudjahidine palestiniens, cette opération illustre « la vitalité de nos jeunes et leur activisme résistant en Cisjordanie et a al-Qods et leur capacite à restituer la totalité de nos droits usurpés ».

Saluant l’opération, le Mouvement des Libres a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la ville d’al-Qods « à poursuivre l’escalade des opérations de résistance et à faire exploser une nouvelle intifada pour freiner les crimes de l’occupation ».

Ayant occupé une partie des territoires palestiniens en 1948, avec la collaboration de la Grande Bretagne, et chassé des milliers de Palestiniens de leurs villes et villages, l’entité sioniste poursuit cette colonisation en Cisjordanie occupée et à l’est de la ville sainte d’al-Qods Jérusalem.

