Le Hezbollah a salué l’opération héroïque, menée dimanche 21 novembre à AlQods occupée, par le membre du Hamas Fadi Abou Ckheidem (42 ans), qui a tué un colon israélien et a blessé deux autres avant de tomber en martyr.

«Le Hezbollah présente ses félicitations les plus sincères aux frères moudjahidines du mouvement de résistance islamique Hamas, aux factions de la résistance et au peuple résistant palestiniens pour cette opération audacieuse», a écrit le Hezbollah dans un communiqué publié dimanche.

Le Hezbollah a souligné que cette opération est «une réponse naturelle aux crimes continus de l’occupation contre le peuple palestinien, y compris les meurtres, les arrestations, la destruction de maisons et le dragage de cultures».

«Cette opération envoie un message fort à l’entité ennemie que tous ses crimes et ses opérations terroristes ne resteront pas sans réponse».

Le Hezbollah a considéré que «cette opération, les opérations héroïques qui l’ont précédée et celles qui la suivront, illustrent la vitalité du peuple palestinien et sa ferme détermination à poursuivre le jihad et la résistance jusqu’à la libération de la terre et des lieux saints, Incha’Allah».

Source: Avec AlAhed