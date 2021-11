The National Interest reconnaît dans l’éditorial daté du 21 novembre que les ingénieurs de l’industrie aéronautique iranienne ont pu remettre leurs hélicoptères américains en état de vol après quelques années en fournissant leurs pièces de rechange et en s’appuyant sur une ingénierie inverse.

Selon le magazine, en 2015, l’Iran a équipé l’un de ses anciens RH-53D de fabrication américaine d’une sonde de ravitaillement en vol, permettant à l’hélicoptère lourd à longue portée d’étendre encore plus sa distance de vol.

Téhéran a acheté six des RH-53D bimoteurs à Sikorsky avant la révolution de 1979.

Mais les machines complexes – qui peuvent transporter des troupes et des fournitures et également traîner des traîneaux de dragage de mines écumant l’eau – tombent rapidement tombées en désuétude surtout quand on est sous sanction. L’Iran les a-t-il jetés aux orties ? Non. Sikorsky ‌H-53C Stallion, un hélicoptère de transport lourd, est le produit de Sikorsky. Famille d’hélicoptères Thirty Stallion de levage et de transport lourds conçus pour être utilisés par les Marines américains.

L’hélicoptère est actuellement en service en Iran, au Mexique, en Allemagne, ainsi que dans la Force aérienne de l’armée américaine et les Iraniens l’utilisent même quand ils envoient leurs commandos chercher le noise aux Américains!

Selon la publication, la modernisation, visible sur les photos des médias iraniens, est une preuve supplémentaire des efforts ingénieux de Téhéran pour maintenir et même améliorer son arsenal aérien.

Et l’auteur de conclure : « Ces dernières années, les Iraniens ont non seulement restauré les six RH-53D d’origine, mais il leur restait également suffisamment de pièces pour réparer l’un des hélicoptères abandonnés par les Américains. L’Iran possède des C-130, mais n’a modifié aucun d’entre eux pour le ravitaillement en vol. Au lieu de cela, Téhéran continue de s’appuyer sur des ravitailleurs Boeing 707 et les trois seuls ravitailleurs basés sur le 747 au monde. Il est probable que l’un ou l’autre des modèles d’avions Boeing puisse voler en toute sécurité assez lentement pour faire le plein d’un hélicoptère. Et cela signifie une chose : l’apparition d’un hélicoptère équipé d’une sonde indique que Téhéran travaille sur une nouvelle flotte de ravitailleurs aériens .. le problème avec l’Iran c’est qu’il nous défie avec nos propres armes ».

Source: Avec PressTV