Soulignant le 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre Téhéran et Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que « les présidents iranien et chinois ont une très bonne interaction stratégique, ce qui définit la feuille de route pour le développement des relations bilatérales ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué la discussion virtuelle des ministres iranien et chinois des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian et Wang Yi et a précisé que « M. Yi a insisté sur la préparation de Pékin de coopérer avec Téhéran afin de lutter contre toute unilatéralisme et harcèlement, de préserver le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieurs (des autres pays) ainsi que l’équité et la justice internationales ».

Faisant référence au 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre Téhéran et Pékin, le ministre chinois a évoqué que « Ebrahim Raeissi et Xi Jinping ont une très bonne interaction stratégique ensemble et cela trace l’approfondissement des relations entre les deux pays. La Chine remercie le soutien de l’Iran à l’initiative du développement mondial et elle est prête à coopérer avec Téhéran sur la mise en œuvre du plan global de coopération ».

« Pour montrer son amitié avec l’Iran, le gouvernement chinois a décidé d’envoyer une autre série de vaccin du Coronavirus vers l’Iran », a ajouté M. Yi.

Source: ISNA