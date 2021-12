Le ministère syrien de l’Économie et du Commerce extérieur et le ministère jordanien de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement ont annoncé la réouverture de la zone franche conjointe syro-jordanienne et le début des affaires et des activités commerciales et économiques à compter du premier jour de septembre 2021.

Dans une déclaration conjointe, les deux parties ont indiqué que la réouverture de la zone vise à stimuler le commerce, attirer les investissements et activer le secteur des services, créant ainsi des opportunités d’emploi et contribuant à soutenir le processus de développement économique et social des deux pays.

Le communiqué a souligné que la réouverture de la zone libre conjointe syro-jordanienne avait eu lieu après avoir rempli les conditions requises pour sa réhabilitation, l’avoir remise au travail et s’être assurée qu’elle était prête à recevoir des investissements des deux parties et des pays amis.

Il a expliqué que la création de la zone franche a été réalisée conformément à un accord de coopération économique et de la réglementation des échanges commerciaux entre les deux pays, pour être l’un des piliers de l’action économique arabe commune.

Il y a quelques jours, une source syrienne au point de passage de Nassib avec la Jordanie révélait au journal syrien, Al-Watan, que des revenus de 84 milliards de livres avaient été réalisés depuis le début de l’année 2021, y compris les droits de douane sur les marchandises et les amendes financières, pour régler les violations et les problèmes qui sont organisés.

La source a souligné que « le mouvement de fret enregistre une amélioration par rapport à la même période l’année dernière », estimant que le nombre de camions traversant le poste frontière de Nassib avec la Jordanie est d’environ 200 camions par jour dans les deux sens (départ et entrée).

Source: Médias